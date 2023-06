Eine tragische Nachricht erschüttert Hollywood: Treat Williams ist an den Folgen eines Motorradunfalls im Alter von 71 Jahren gestorben. Der Schauspieler war knapp 50 Jahre lang fester Bestandteil der Filmindustrie.

Hollywood-Star Treat Williams ist bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Das bestätigte Williams' Agent Barry McPherson dem Magazin "People". "Er bog ab und ein Auto schnitt ihm den Weg ab", so McPherson. Der Unfall ereignete sich in der Nähe von Dorset im US-Bundesstaat Vermont. "Ich bin einfach am Boden zerstört", trauerte McPherson, der seit 15 Jahren mit Williams zusammenarbeitete. "Er war der netteste Kerl. Er war so talentiert."

In einer Pressemitteilung der Staatspolizei von Vermont wurden sowohl die Identität des Hollywood-Stars als auch die Einzelheiten des Vorfalls bestätigt. Zwar befinde sich die Polizei mit ihren Ermittlungen noch im Anfangsstadium und kehre am Dienstag zum Unfallort zurück, um die Geschehnisse zu rekonstruieren. Man gehe jedoch davon aus, dass der Fahrer des Autos abbiegen wollte und das Motorrad nicht gesehen hat. Treat Williams hinterlässt seine Frau, die Schauspielerin Pam Van Sant, und seine beiden Kinder Gill und Ellie. Er wurde 71 Jahre alt.

50 Jahre in Hollywood

McPherson bezeichnete den Schauspieler als "das Herz von Hollywood seit den späten 1970er Jahren". Sein Filmdebüt feierte Treat Williams in dem Thriller "Deadly Hero". Danach folgten weitere Rollen in Streifen wie "The Ritz" (1976) oder "The Egle Has Landed" (1976). Mit der Rolle des George Berger in Regisseur Miloš Formans Verfilmung des legendären Hippie-Musicals "Hair" erreichte seine Karriere ihren ersten Höhepunkt. Der Film brachte ihm seine erste Golden-Globe-Nominierung (in der Kategorie "New Star of the Year" - Schauspieler) ein. Für Sidney Lumets "Prince of the City" wurde er 1982 ein zweites Mal für den prestigereichen Award nominiert. Für seine Leistung als Hauptdarsteller der beliebten Drama-Serie "Everwood", die von 2002 bis 2006 lief, erhielt er außerdem eine Nominierung für einen SAG-Award.

Insgesamt umfasste Williams' Karriere mehr als 120 Auftritte, in Filmen wie Steven Spielbergs "1941 - Wo bitte geht's nach Hollywood" (1979) und "Heart of Dixie" (1989) sowie in Fernsehserien wie "Blue Bloods", "The Late Shift", "Chicago Fire" und "Chesapeake Shores". Außerdem war er in den Netflix-Titeln "Dolly Parton's Christmas on the Square" und "The Noel Diary" zu sehen.