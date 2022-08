Bis Halloween sind es noch gut zwei Monate. Star-Regisseur Guillermo del Toro ist das egal: In seinem Netflix-Kuriositätenkabinett lädt er schon im August alle Streaming-Fans zu einem irren Gruseltrip ein - wenn auch nur mit einem First Look auf seine neue Serie "Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities".

Netflix ist im Gruselfieber - und das schon im August: Mit einer exklusiven Vorschau auf "Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities" hat der Streamingdienst nun erste Einblicke in das neue Projekt des Star-Regisseurs gewährt. "Jede der Episoden hat eine eigene Welt, in der man verschiedene Köstlichkeiten genießen kann. Einige sind pikant, andere süß", beschrieb der Filmemacher in einem "First Look"-Video rhetorisch blumig seine neue Serie, die am 25. Oktober bei Netflix startet.

Die Anthologieserie umfasst acht inhaltlich voneinander unabhängige Episoden, jeweils verantwortet von unterschiedlichen Regisseuren. "Wir wollten wunderschöne, praktische Kreaturen mit all der Kunstfertigkeit erschaffen, die zur Erschaffung eines großen Monsters gehört", erklärt del Toro im Video. Er und seine Regisseure wollen zeigen, wie "schön und schrecklich" die Welt in "exakt der gleichen Zeit" sei.

Auch "Harry Potter"-Star Rupert Grint dabei

Unter anderem gewann Oscargewinner del Toro ("The Shape of Water") für das Netflix-Projekt die "Twilight"-Regisseurin Catherine Hardwicke. Im Gespann mit "Black Mirror"-Autorin Mika Watkins zeichnet sie für die Episode mit dem Titel "Dreams in the Witch House" verantwortlich. In der Adaption der H.P. Lovercraft-Kurzgeschichte stand unter anderem "Harry Potter"-Star Rupert Grint vor der Kamera.

Weitere Episoden steuern unter anderem der "Narcos"-Regisseur Guillermo Navarro und Keith Thomas ("Firestarter") bei. Zum Schauspielensemble der Anthologieserie zählen bekannte Namen wie Tim Blake Nelson ("Watchmen"), Demetrius Grosse ("Fear the Walking Dead"), Crispon Glover ("American Gods") und David Hewlett ("The Shape of Water").