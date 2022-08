Geld sammeln für den guten Zweck: Von einem Charity-Golfturnier in Dresden erwartet Chris Tall nichts Böses. Umso verblüffter reagiert der Komiker, als sein Spielpartner ihn an den Rand der Verzweiflung treibt. Was er nicht ahnt: Michael, der sich als Hauptsponsor des Spendenevents vorstellt, ist in Wahrheit ein Lockvogel der ARD-Show "Verstehen Sie Spaß?". Schon bei der Begrüßung macht er sich bei Chris Tall unbeliebt. "Man duzt sich im Golf, glaube ich", meint der vermeintliche Sponsor, stellt aber klar, nach dem Spiel wieder ins förmliche Sie wechseln zu wollen.

Als er den Beruf Talls erfährt, stellt er die offenbar bei Komikern äußerst "beliebte" Frage: "Kannst du einen Witz erzählen?" Der 31-Jährige weicht daraufhin aus und will sich lieber auf das Spiel konzentrieren. Das stellt sich als Herausforderung heraus, schließlich hat Michael einige Tipps auf Lager. Tall solle seinen linken Fuß eindrehen, rät er, nur um nach dem Schlag zu kritisieren: "Da fehlt's dann doch an Länge." Der Komiker reagiert genervt: "Hätte ich den Fuß nicht eingedreht, wäre er wahrscheinlich geradeaus gegangen."

Auch Oliver Pocher und Horst Lichter werden reingelegt

Wie stark es in Chris Tall brodelt, machen Aussagen gegenüber seinem Caddy, der BVB-Fußballlegende Norbert Dickel klar: "Muss man besonders nett zu dem sein? Den kannst du halt nicht ernst nehmen." Unter normalen Umständen "würde ich den in der Luft zerpflücken", droht Tall. Nach erneuten Ratschlägen setzt Michael noch eins drauf und provoziert: "Gute Schläge sind das, was ich mache." Chris Tall besinnt sich daraufhin mantraartig zur Geduld: "Ganz ruhig!" Doch irgendwann platzt es aus ihm heraus: "Halt doch einfach mal bitte den Mund!" Außerdem fügt er hinzu: "Du hast auch keine Ahnung von Golf, keine!"

Wie sich Chris Tall aus der Nummer herauswindet, zeigt sich am Samstag, 27. August, wenn die ARD ab 20.15 Uhr die neue Folge von "Verstehen Sie Spaß?" ausstrahlt. Dann begrüßt Moderatorin Barbara Schöneberger auch Oliver und Amira Pocher, Horst Lichter, Tahnee, Schwarzwald-Rapper Cossu und Andreas Giebel.