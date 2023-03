Candle-Light-Dinner und Privat-Jacuzzi: Für die "First Dates Hotel"-Singles Nico und Elisabeth fuhr Roland Trettl große Geschütze auf - mit Erfolg? Eine andere Dame nahm ihr Schicksal selbst in die Hand, samt Horoskop und Räucherstäbchen.

"Was für ein krasser Tag!": Nach dem ersten gemeinsamen Abend mit Plappermaul Nico war Sexualtherapeutin Elisabeth erst einmal sprachlos. Doch die beiden waren sich in Roland Trettls "First Dates Hotel" ( VOX) rasch einig - ein zweites Date musste her! Bei einem Besuch in einer Patisserie knüpften die beiden nahtlos an die gute Chemie von Verabredung eins an. "Die Hände waren schon fettig und glitschig, da kann man sich einiges vorstellen", beschrieb Nico das Treiben in der Backstube eindeutig zweideutig.

Und auch Elisabeth fühlte sich pudelwohl. Sie drückte ihrem Begleiter sogar einen Kuss auf beide Backen und ließ das TV-Publikum vielsagend wissen: "Alles andere kommt vielleicht später, wenn wir alleine sind." Das Knistern zwischen den beiden Singles blieb auch Roland Trettl nicht verborgen. Amors Helfer spendierte Nico und Elisabeth deshalb spontan eine zusätzliche Nacht in der Golden Suite - samt Candle-Light-Dinner und Privat-Jacuzzi. Letzterer animierte die Turteltauben dann, (erste) Hüllen fallenzulassen.

"Roland, was hast du mir da angetan?"

"Bei der Frau muss man doch hingucken. Hammer, hammer, hammer!", konnte Nico kaum an sich halten. Auch Elisabeth ("Ich hab' das schon komplett abgescannt") gefiel, was sie sah - inklusive einem "innerlichen Schmunzeln" über Nicos zarte Annäherungsversuche unter Wasser. "Roland, was hast du mir da angetan?", stöhnte Nico spaßeshalber, während Elisabeth vor der ersten gemeinsamen Nacht warnte: "Ich bin Deckenklauer!"

Weitere romantische Annäherungen blieben aber (noch) aus, was Elisabeth ausdrücklich begrüßte: Nicos "Gentleman-Art" verursache bei ihr "Gänsehaut". Überhaupt löse ihr Gegenüber bei ihr "Herzklopfen" aus, räumte die 49-Jährige ein. Auch Nico gab zu: "Ja, es kribbelt." Auch zurück in der Heimat hielten die beiden an ihrem zaghaften Kennenlernen fest - mit noch offenem Ausgang.

"Das war magisch!": Salvatore und Teresa können die Augen nicht voneinander lassen

Über einige Umwege kamen auch Personal Trainer Salvatore und dessen Pool-Bekanntschaft Teresa doch noch zu ihrem Date. Nachdem beide mit ihren eigentlichen Verabredungen kein Match erzielt hatten, zeigte sich Gastgeber Roland Trettl großzügig und geleitete Salvatore und Teresa zu Tisch.

"Ich hab mit ihr ein Vertrauen aufgebaut, als ob ich sie schon Jahre kennen würde. Das war magisch", fehlten dem Deutsch-Italiener die Worte. Teresa bewertete die flirty Stimmung wie folgt: "Augen sprechen mehr als tausend Worte." Zum "First Dates Hotel"-Abschluss schüttete der Fitnessfreak sein Herz aus: "Teresa erfüllt all meine Bedürfnisse in einer Person." Weitere Treffen in der Heimat folgten, eine Beziehung (noch) nicht.

Bis dahin ist es für den selbst erklärten "Schickimicki-Hippie" Valeria und Bürokaufmann Timur noch ein weiter Weg. Die Chancen auf eine Liebe bestünden aber, ließ Yoga-Liehaberin Valeria im Vorhinein wissen, das hätte ihr zumindest das Horoskop bescheinigt. Um auf Nummer sicher zu gehen, marschierte sie dennoch vor dem Date mit einem Räucherstäbchen durch das Hotelzimmer. Sport-Enthusiast und Alkohol- wie Sex-Asket Timur ("Ich komme sehr lang ohne Sex klar") fand Valeria nicht nur optisch gut, sondern teilte mit ihr auch eine spirituelle Lebenseinstellung. Da stand einem zweiten Date nichts im Wege, dessen Ausgang aber erst die nächste Folge von "First Dates Hotel" enthüllt.