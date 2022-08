Titelstar der September-Ausgabe des "Playboy" ist Hanna Sökeland, die dieses Jahr in der Datingshow "Princess Charming" die große Liebe suchte. Im Interview mit dem Magazin verriet sie nun, wie die Gesellschaft ihre Beziehungen aufnimmt und was sie sich diesbezüglich für die Zukunft wünscht,

Hanna Sökeland suchte in der Show "Princess Charming" nach einer Frau fürs Leben und entschied sich für die Müncherin Jessie. Nun ist sie nächsten Monat auf dem Cover des deutschen "Playboy" zu sehen und sprach über ihre Erfahrungen im Umgang der Gesellschaft mit ihren Beziehungen. "In meinem Leben bin ich oft in die Situation gekommen, dass meine Beziehung nicht akzeptiert und ernst genommen wurde", erklärte die Hannoveranerin.

"Wenn ich mit meiner Freundin zum Beispiel in einem Club feiern war und wir uns geküsst haben, kamen Sprüche von Männern wie: Kann ich mitmachen?", erinnerte sie sich. "Das würden sie niemals bei einer Frau machen, wenn der Freund danebensteht." Für Sökeland sei es schwierig, mit solchen Situationen umzugehen: "Egal, was man dann sagt oder macht, es ändert sich nicht viel. Man kommt leider immer wieder in die Situation."

"Ich bin lesbisch, und das ist dann gefühlt das Einzige, was mich definiert"

Für die Zukunft wünsche sich die 28-Jährige, dass sexuelle Orientierung keine Rolle mehr spielt und Menschen nicht auf ihre Sexualität reduziert werden - es solle einfach akzeptiert werden. "Ich würde mir wünschen, dass Menschen nicht mehr gelabelt und in Schubladen gesteckt werden. Das ist etwas, was mich total stört: Ich bin lesbisch, und das ist dann gefühlt das Einzige, was mich definiert. Dabei gibt es in mir drin zigtausend Eigenschaften, die mich und meine Persönlichkeit ausmachen. Meine Sexualität ist nur ein Teil davon."