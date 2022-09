Im Frühjahr 2023 dürfen sich Amazon Prime-Kunden auf einen besonderen Fußball-Leckerbissen freuen: Eine sechsteilige Dokumentation begleitet die deutsche Nationalmannschaft nach dem Vorrunden-Aus bei der WM in Russland 2018 bis zum Wüstenturnier in Katar. Wird es dort ein Wintermärchen geben?

Die geladenen Gäste der Pressekonferenz des Streaming-Anbieters Amazon Prime Video staunten am frühen Montagabend nicht schlecht, als ein gewisser Hansi Flick auf die Bühne einer Event-Location in Berlin-Friedrichshain gebeten wurde. Dort sollte er mit Moderator Steven Gätjen und Filmproduzent Nico Hofmann über ein besonderes Projekt sprechen. Eine sechsteilige Doku-Serie wird im Frühjahr 2023 dem DFB-Team auf seiner viereinhalbjährigen Reise vom Tiefpunkt nach dem Ausscheiden in der Vorrunde der WM 2018 und dem Aus im Achtelfinale der EM 2020 bis zum winterlichen WM-Turnier in Katar folgen. Der dramaturgische Ausgang des noch laufenden Projektes von Regisseur Christian Twente ("Uli Hoeneß - Der Patriarch") ist naturgemäß offen. Die Verantwortlichen auf der Bühne gaben sich allerdings Mühe zu betonen, wie "authentisch" und "nah" die Dreharbeiten bisher abgelaufen seien - die Dreharbeiten eines Projektes, das natürlich mit Sönke Wortmanns "Deutschland - Ein Sommermärchen" von 2006 verglichen werden wird.

Seitdem hat sich im Genre Edel-Sportdokumentation allerdings viel getan. Filme über den Weg beliebter Fußballclubs durch eine Saison sind künstlerisch und wirtschaftlich gut durchgeplante Projekte geworden. Ob jene "tiefen Einblicke", die Fans und andere Interessierte erwarten, in der Zusammenarbeit mit Club- oder Verbandsführung, sportlicher Leitung und Medienabteilungen der Protagonisten immer so ungefiltert daherkommen, wie man es sich wünscht, bleibt offen. Amazon kann bei der ersten deutschen Produktion unter der internationalen Marke "All or Nothing" immerhin auf bereits gestemmte Projekte wie "Bayern München - Behind the Legend" und "Inside Borussia Dortmund" verweisen, die bereits beim Streamer liefen. Man weiß also, wie große Bilder und ebensolche Emotionen entstehen können - was auch DFB-Sportdirektor Oliver Bierhoff nicht entgangen war, der das Projekt DFB-seitig seit 2018 begleitet.

Ein "Insider" als Kameramann

Hansi Flick betonte auf der Bühne in Berlin, dass zwei Kameraleute über die letzten gut vier Jahre immer wieder dabei waren, wenn sich sein Team getroffen habe. Und dass einer von ihnen seit langem zum "Staff" des DFB-Trosses gehöre, was der Intimität des Projektes geholfen hätte. Im Bordergrund steht für den Trainer aber natürlich die Vorbereitung auf die kommenden Aufgaben in der UEFA Nations League und der FIFA-WM: "Wir haben ganz wenig Zeit, uns vorzubereiten - aber das geht den anderen genauso", sagte Flick in Hinblick auf die kurze Pause zwischen einer Unterbrechung der Vereinswettbewerbe und dem WM-Beginn am 20. November. Produzent Nico Hofmann wurde von Steven Gätjen auch auf die politische Dimension der Spiele angesprochen, denn der Austragungsort Katar ist wegen des politischen Systems und der Menschenrechtsverletzungen im Wüstenstaat höchst umstritten.

"Ich glaube", sagte Nico Hofmann, "dass Sport und Politik generell zusammenhängen. Viele Sportler haben sich sehr klar geäußert. Wir gehen damit sehr offen um. Wir werden sehen, was passiert - aber ausblenden werden wir das Thema auf gar keinen Fall."

"Es war eine gute Erfahrung", sagte Flick zudem auf die Frage, wie das Filmprojekt auf Mannschaft und das Team um sie herum gewirkt habe. "Auch, wenn man beim ersten Mal, wenn man damit konfrontiert wird, erst mal auf Abstand geht und nicht ganz so drin ist." Flick spielte auf seine Gefühle als Bayern München-Trainer an, als er erstmals Erfahrungen mit einer begleitenden Kamera gemacht hatte. "Es war eine gute Erfahrung damals bei Bayern. Jetzt war es noch etwas einfacher, weil wir einen Kameramann hatten, der schon ewig im Staff dabei ist und deshalb gar nicht auffällt".

Flick betonte, dass die Kameras auch bei Sitzungen der Mannschaft und Gesprächen zwischen den Spielern "immer wieder mal dabei ist". Und weiter: "Auch bei Trainer-Tagungen. Es ist wirklich so, dass wir alle ganz nah, ja hautnah dran lassen." Wann genau im Frühjahr die sechs Folgen "All or Nothing" über die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Männer bei Amazon Prime Video zu sehen sein werden, wurde jedoch noch nicht verraten. Wer weiß, wie viele Nachwehen oder Feierlichkeiten das Filmteam nach dem Ende der WM am 18. Dezember 2022 noch mit der Kamera begleiten drehen muss oder darf.