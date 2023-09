Zum Abschluss der "Zwischen Tüll und Tränen"-Woche bei "Das perfekte Dinner" (VOX) entführt Brautmoden-Ausstatterin Fan ihre aus der gleichen Branche stammenden Gäste nach in die Geschmackswelt ihres Heimatlandes China. Das recht fröhlich: "Wie ein süßer Duracell-Hase", kommentiert Kollege Hannes.

Nach Nihals (44) fulminantem Orient-Dinner in ihrem Design- und Wellness-Palast bei Stuttgart trifft sich die Brautmoden-Runde zum Finale der "Zwischen Tüll und Tränen"-Woche bei Fan (37) in München. In einer wieder realistischen Wohnung (Nihal: "Wäre mir zu klein"), deren großzügige Terrasse die Bewohnerin angeblich nie nutzt, kredenzt die Besitzerin der Boutique "White Silhouette" ihren Gästen einen Streifzug durch ihr Heimatland China.

In Shanghai geboren, kam Fan mit 16 Jahren nach Deutschland, um in einem Mädcheninternat ihr Abitur zu machen. Dort war sie laut Kindheits-Freundin und Schnibbelhilfe Linda (36) die "populäre Queen mit den meisten Liebesbriefen". Nach Schneiderinnenlehre und Modedesign-Studium verwirklicht sie nun weibliche Hochzeitsträume - unter anderem ihre eigenen. Für ihre anstehende Hochzeit bereitet sie "vier verschiedene Outfits mit neuen Elementen" vor: "Ich will Prinzessin sein, sexy sein und auch wild tanzen können."

Vorher gilt es jedoch, in mindestens drei Ausführungen zu kochen. Unter dem Motto "Let's Go Asia" serviert die 37-jährige Frohnatur zunächst chinesische Maultaschen mit Garnelen- und Gemüsefüllung. Danach folgen Rinderstreifen in Pfeffersoße, grüner Spargel mit Champignons und das verklausuliert formulierte Dessert "Green Love".

"Ein großes Gruppenkuscheln": "Dinner"-Runde fällt Abschied schwer

Und so wirbelt Fan, die ihren Zukünftigen beim Tanzen im Club kennengelernt hat, gemeinsam mit ihrem Hündchen "Cherie" "wie ein süß verpeiltes Duracell-Häschen" (Hannes, 31) durch ihre Küche, bereitet Dumpling-Füllungen zu, mariniert Fleisch und Gemüse für den Hauptgang und backt einen grasgrünen ("Ich liebe auch Green Smoothies") Matcha-Kuchen zu. Möglichst authentisch soll alles sein: "In Deutschland gibt es im China-Restaurant immer noch vor allem Ente süßsauer. Kennt man in China nicht."

Unterstützt von chinesischen Koch-Apps ("Guck mal, wie lustig der beim Kochen tanzt") entstehen Gerichte, die der Runde vorzüglich schmecken. "Genau wie die Nummer 136 von einer bebilderten Speisekarte zum Mitnehmen", kommentiert Hannes das Rindfleisch - und meint es als Lob. Luxus-Fan Nihal (44) goutiert vor allem die fertige Chili-Soße ("Muss ich mir auch bestellen"). Das Matcha-Dessert verschmäht sie allerdings, und auch Christina (56) meint: "Zu bitter, das verwirrt meine Geschmacksknospen." Hannes und Vanessa (43) mögen den Kuchen, und insgesamt kommt Bald-Braut Fan auf 33 Punkte.

Für den Sieg reicht das nicht - denn holt sich Nihal mit ihrem "Orient Deluxe". Trotzdem sehen sich alle ziemlich weit vorne, und zwar in puncto Kollegialität. In kleine Tablettenhülsen serviert Fan ("Ich spreche nicht gerne über Gefühle") zum Abschluss "Happy Pills" mit kleinen Botschaften wie "Du bist schön", "Du hast Humor", "Du bist empathisch" und "Du bist ehrlich." Macht den vorläufigen Abschied umso schwerer, denn laut Christina war die Woche vor allem eins: "Ein großes Gruppenkuscheln."