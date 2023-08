Pendeln zwischen Beauty-Doc, CDU-Ortsverband und der exklusivsten Prostituierten der Schweiz - und alles, ohne dass es allzu peinlich wird. Das kann nur Harald Glööckler. Auch Teil vier von "Herr Glööckler sucht das Glück" (RTLZWEI) verlief nach dem Motto "Lebe mit vollen Lungen".

Von Harald Glööckler (58) gibt's jetzt auch was auf die Ohren. Er hat einen pompöösen Podcast. Mittlerweile sind bereits elf Episoden erschienen. Und es hat wahrlich "spektakulär" begonnen, denn sein erster Gesprächsgast war Electra Elite (45). In Teil vier von "Herr Glööckler sucht das Glück" ( RTLZWEI) wird man und frau Augen- und Ohrenzeuge, wie Herr Glööckler sich dem neuen Medium öffnete. Ganz nach dem passenden Lebensmotto von Madame Elite: "Lebe mit vollen Lungen."

Das tut Herr Glööckler, selbst wenn er diesmal in Welten wandelt, die man von ihm eher nicht erwartet. Aber was tut man nicht alles aus Wertschätzung für "einen ganz besonderen Freund". Ja, wenn der Herr Lehmann ruft, dann begibt sich Prinz Pompöös auch hinab zum halbwegs normalen Volke zum Empfang des CDU-Ortsverbands.

Und er tut es, Chapeau, mit der eleganten Selbstverständlichkeit, mit der er sich hinterher die Gesichtshärchen stutzen lässt, damit er hernach bei der pompöösen Einweihungsparty seiner Prunk-Butze in Berlin in zartestem Schmelz erstrahle. Champagner-Verkostung inklusive. Er sollte Hans heißen, denn der Hans, der kann's.

Harald Glööckler als Ehengast der CDU Frohnau

Zunächst gibt's ein Wiedersehen mit Electra Elite, die sich vor zwei Folgen noch als "Mutter Gottes" mit "Jesus" (Glööckler) als Fotomodel räkelte. Glööckler kennt die Dame noch aus Zeiten, da sie ein Herr war. Also vor ihrem Aufstieg zur "exklusivsten Prostituierten der Schweiz". Sie sagt: "Meine primäre Profession ist Prostitution. Meine zweite ist Sängerin." Sie versichert: "Beides mache ich spektakulär." Da will niemand in unmittelbarer Nähe widersprechen, die Dame macht was her.

Erst plaudern mit Electra (die Podcast-Premierenfolge wurde am 10. Mai veröffentlicht), dann das gelebte Extrem: Harald Glööckler fährt mit Limo beim Empfang der CDU Frohnau im Norden Berlins vor. Der Glööckler ein Schwarzer? Nicht unbedingt: "Ich gehe eher nicht zu politischen Veranstaltungen. Aber wenn mich ein Freund einlädt, dann gehe ich da hin." Also kein politischer, sondern ein privater Hintergrund.

Harald Glööckler trifft seine neue Schwiegermutter in spe

Wegen wem also besucht Glööckler die High Society der Berliner Christdemokraten vom Mitglied des Bundestages bis zum Parteisekretär statt die Haute Volée der noch Reicheren und Exaltierteren zu empfangen? Klar: Marc-Eric Lehmann (26). Der ist nämlich nicht nur Glööcklers best Buddy, sondern CDU-Ortsvorsitzender.

Glööckler nähert sich der Veranstaltung mit Würde und Gelassenheit: "Ich mach das, was ich am besten kann: schön lächeln und mich fotografieren lassen." Die Pinguine aus Madagaskar lassen grüßen: "Immer schön lächeln und winken." Oder, ein deutlich schöneres Zitat aus Glööcklers Munde: "Es ist ein Vorrecht des Schönen, dass es nicht nützlich zu sein braucht." Gut, wer seinen Goethe gelernt hat. Und Schönheit sein Eigen nennt.

Immerhin, ganz so cool ist er nicht, wie er tut, der Herr Glööckler. Denn er trifft bei der CDU jemand Besonderen: die Frau Mama des angehenden Herzbuben Marc-Eric! Aber er hat die Schwiegermama in spe schnell überzeugt. "Eine bezaubernde, charmante Dame. Wir haben uns über Gott und die Welt unterhalten." Spätestens, als er ihr seine übergroße Sonnenbrille andiente, war Frau Lehmann wie Wachs in seinen symphatiewarmen Händen. Apropos ...

Harald Glööckler beim Beauty-Service: "Alles auf Zero!"

In Haralds bescheidem 350-Quadratmeter-Heim steht eine Party an. Anlässe: Einweihung und Scheidung. Da lässt sich der Gastgeber erst mal aufhübschen und sich sämtliche Gesichtshärchen abschrubbeln. "Alles aus Zero", lautet Glööcklers Parole, und das Ergebnis kann sich sehen, beziehungsweise streicheln lassen. Seiner Freundin Rita Schmidt führt er sich runderneuert vor: "Ich bin entwachst. Alle Löcher sind gewachst", meldet er begeistert Vollzug. Die Freundin ist in der Tat beeindruckt: "So weich", streicht sie ihm und den gemakeupten Bart und das zarte Gemüt.

So empfängt Glööckler, mindestens obenrum glatt wie ein Baby-Popo, seine Freunde. Es singt der Countertenor Nils Wanderer (29), dass dem Gastgeber die Tränchen kullern ("Seine Stimme ist göttlich, wenn er singt, ist es für mich wie Physiotherapie"). Es werden Häppchen vom Italiener aufgefahren und Glööckler lädt zur kleinen, intimen Schampus-Verkostung. "Es ist des Königs Pompöös würdig", findet Freundin Raffaela Zollo (30).

Harald Glööckler: "Rote Lippen soll man küssen"

Aber ist das Ganze nicht doch wieder nur eine besonders hübsch verpackte Balzfütterung? Denn - natürlich - kommt auch Marc-Eric Lehmann vorbei. Nachdem anfangs die Begrüßungs-Bussis der beiden noch quasi berührungslos gehaucht wurden, werden da nach Bruscetta, Trüffelnudeln und ein paar Tässchen Blubberwasser schon richtig saftige Schmatzer draus, dass das Lippenrot den Mund wechselt.

Happy Harald mit Magic Marc schunkeln glücklich im Stehblues. "Rote Lippen soll man küssen", säuselt der Hausherr. Das ist bei Hans Bradtke entliehen, der einst den deutschen Text für Cliff Richards Hits "Lucky Lips" schrieb. Aber wenn es um die Entwicklung der Freundschaft von Harald und Marc geht, dann kann das Herr Glööckler auch pathetischer: "Aus kleinen Funken können große Feuer werden." Super. Das ist vom deutschen Theologe und Philosophie-Professor Adolf Faut.