Mit 80 Jahren kann Harrison Ford auf eine beachtliche Hollywoodkarriere zurückblicken. Wie der US-Schauspieler nun in einem Interview verriet, hatte er selbst jedoch nie damit gerechnet, ein Star zu werden.

In diesem Sommer kehrt Harrison Ford ein letztes Mal als Indiana Jones zurück in die Kinos. Auch sonst mangelt es in der Karriere des 80-Jährigen nicht an ikonischen Rollen - sei es in "Star Wars" oder "Blade Runner". Nichtsdestotrotz bleibt die Leinwandlegende bis heute bescheiden. "Ich habe nie gedacht, dass ich eine Hauptrolle spielen würde", verriet Ford nun in einem Interview mit der US-Zeitschrift "People". Er habe zu Beginn seiner Karriere "wirklich nur gehofft, dass ich meinen Lebensunterhalt als Schauspieler bestreiten kann und mein Einkommen nicht mit irgendeinem anderen Nebenjob aufbessern muss".

Harrison Ford: Filmemachen macht "heute mehr Spaß als jemals zuvor"

"Niemand glaubt das, aber ich wollte nie reich und berühmt sein", fügte Ford hinzu. "Ich wollte einfach nur Schauspieler sein." Tatsächlich arbeitete der US-Amerikaner schon vor seiner Schauspielkarriere in Hollywood - und zwar als Schreiner. Über einen Handwerkerauftrag kam er auch mit "Star Wars"-Schöpfer George Lucas in Kontakt. Heute blickt Ford auf eine lange Liste an erfolgreichen Rollen zurück. Genug hat der fünffache Vater allerdings noch nicht: "Wahrscheinlich macht mir das Filmemachen heute mehr Spaß als jemals zuvor", erklärte er gegenüber "People".

Seiner Jugend trauere Ford ohnehin nicht hinterher. "Ich war jung, und jetzt genieße ich es, alt zu sein", sagte er. "Sicherlich wird man durch das Alter körperlich geschwächt, aber es gibt wunderbare Dinge am Alter - den Reichtum der Erfahrung, das volle Gewicht all der Zeit, die man damit verbracht hat, alt zu werden." Dass er, wie in "Indiana Jones und das Rad des Schicksals" (ab 29. Juni im Kino), noch immer vor der Kamera stehe, sei ein Privileg. Ford stellte fest: "Ich bin sehr dankbar, dass ich immer noch die Möglichkeiten habe, zu arbeiten, und das verdanke ich dem Publikum."