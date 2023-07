"Harry Potter" kehrt als Serie zurück - allerdings ohne Daniel Radcliffe. Wie der Schauspieler in einem Interview erklärte, sei er an einem Cameo-Auftritt in der bislang noch namenlosen Produktion nicht interessiert.

Seit April ist es offiziell: Harry Potter - "der Junge, der überlebte" - kehrt in Serienform zurück auf die Bildschirme. Nicht dabei sein wird aller Voraussicht nach der Star der ursprünglichen Filmreihe. Wie Daniel Radcliffe in einem Interview mit der US-Plattform "ComicBook.com" sagte, habe er wenig Interesse an einem Cameo-Auftritt in der geplanten Serie. "Soweit ich weiß, wagen sie einen Neuanfang. Ich bin mir sicher, dass die Macher dem Ganzen ihren eigenen Stempel aufdrücken wollen, anstatt zu versuchen, den alten Harry irgendwo unterzubringen", erklärte der 33-Jährige. Nichtsdestotrotz freue sich Radcliffe darauf, "die Fackel weiterzureichen" - wenn auch nicht "physisch".

"Harry Potter"-Serie: Das ist bisher bekannt

Die bislang titellose Produktion soll beim neuen Streamingdienst Max (vormals HBO Max) erscheinen. Wann die Serie startet und welche Schauspieler dabei sind, ist noch nicht bekannt. Erschwert werden dürften die Planungen von Warner Bros. Discovery durch den anhaltenden Autorenstreik der Writers Guild of America.

Fest steht derweil, dass jedem der sieben Bücher von J.K. Rowling eine Staffel gewidmet werden soll. Auch die Autorin selbst, die in den vergangenen Jahren immer wieder wegen ihrer umstrittenen Kommentare über trans Personen in der Kritik stand, wird als Produzentin an der Serie mitwirken.