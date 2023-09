Bereits in der Vergangenheit äußerte sich Miriam Margolyes selbstkritisch über ihr Gewicht. Laut "Mirror" sprach sie kürzlich in einer TV-Sendung erneut über das Thema und verriet, welche gesundheitlichen Komplikationen mit ihrem Übergewicht verbunden sind.

"Ich hasse meinen Körper. Ich hasse große Brüste und ich habe einen Hängebauch, kleine verbogene Beine", erklärte Miriam Margolyes der britischen "Vogue", als sie sich nackt für das Juli-Cover des Magazins ablichten ließ. Harte Worte - nun ging der "Harry Potter"-Star wieder mit sich selbst ins Gericht, wie "Mirror" berichtete. In einer TV-Sendung sprach sie ehrlich über ihr Übergewicht.

"Das Einzige, was ich nicht besiegt habe, aber hätte besiegen sollen, ist mein Gewicht. Ich bin eine schwabbelige Masse. Ich bin fett. Und fett und 82 zu sein, ist wirklich erbärmlich", erklärte die 82-Jährige. Der Grund für ihr Übergewicht seien mangelnde Disziplin und ihre Gier: "Das ist eine solche Niederlage. Ein Sahnebrötchen, Schokolade, eine Portion gehackte Leber ist wichtiger als deine Gesundheit und dein ästhetisches Erscheinungsbild."

"Ich hätte nicht so gierig sein dürfen"

Auch gesundheitlich hat die Schauspielerin unter ihrem Körper zu leiden. Bei ihr habe sich eine Spinalkanalstenose entwickelt, die entsteht, wenn die Beine im Alter unter Belastung beim Gehen oder Stehen müde werden. Durch die Erkrankung wird der Wirbelkanal immer enger. "Ich kann nicht laufen, ich werde im Rollstuhl sitzen, bevor ich viel älter bin", erklärte Margolyes.

"Ich hätte nicht so gierig sein dürfen, ich hätte stärker sein müssen. Ich habe alles durch meine Gier versaut und ich finde es beschämend", gestand sie - und fügte hinzu: "Sieh dir Camilla an, unsere Königin, sie ist eine gut aussehende Frau, sie hat ihren Körper in Ordnung gebracht." In ihren Augen sei die Frau von König Charles III. "großartig" und "hat auf sich aufgepasst".

In "Harry Potter und die Kammer des Schreckens" (2002) sowie in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 2" (2011) verkörperte Miriam Margolyes die Kräuterkundelehrerin Professor Pomona Sprout. Zuletzt war sie in dem australischen Kinderfilmen "Das Blubbern von Glück" (2019) zu sehen.