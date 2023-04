Harry Potter - "der Junge, der überlebte" - kehrt offiziell zurück auf die Bildschirme. Wie Warner Bros. nun bekannt gab, ist eine Serie zur Filmreihe geplant. Es ist nicht die einzige Produktion, auf die sich Serienfans freuen können.

Zauberstäbe. Quidditch, magische Tierwesen - Autorin J.K. Rowling hat mit ihren "Harry Potter"-Werken ein neues Universum erschaffen und wurde dadurch über Nacht weltberühmt. Auch die Filme begeistern bis heute die ganze Welt. Insgesamt nahmen die acht Teile mit Hauptdarsteller Daniel Radcliffe weltweit 7,7 Milliarden Dollar ein. Nun können sich "Harry Potter"-Fans auf einen besonderen Nachschub freuen: Es wird eine Serie geben!

Warner Bros. gab laut "Variety" auf einem Pressetag bekannt, dass eine "Harry Potter"-Serie geplant sei und bestätigte damit Gerüchte, die zuletzt aufgekommen waren. Die Produktion soll beim neuen Streamingdienst Max erscheinen. Wann die Serie startet und welche Schauspieler dabei sind, ist noch nicht bekannt. Aber es wurde verraten, dass jedem der sieben Bücher von J.K. Rowling eine Staffel gewidmet werden soll. Auch die Autorin selbst wird als Produzentin an der Serie mitwirken. "Ich freue mich darauf, Teil dieser neuen Adaption zu sein, die einen Grad an Tiefe und Detailreichtum ermöglicht, den nur eine lange Fernsehserie bieten kann", erklärte sie.

Rowlings Beteiligung an der Serie dürfte wegen ihrer umstrittenen Kommentare über Transgender einmal mehr für Kontroversen sorgen - wie schon bei der Veröffentlichung des Videospiels "Hogwarts Legacy" im Februar. In einem online ausgetragenen Fragepanel wich HBO-Max-Chef Casey Bloys kritischen Nachfragen zu Joanne K. Rowling aus. Er sagte lediglich: "Unsere Priorität ist das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, und offensichtlich ist die Harry-Potter-Geschichte unglaublich prägend und handelt von Liebe und Selbstakzeptanz."

Warner kündigt weitere Großprojekte an

Zudem verkündete Warner Bros. eine neue "Game of Thrones"-Serie. Der Prequel trägt den Titel "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight", wofür George R.R. Martin als ausführender Produzent dabei ist. Die Handlung spielt 100 Jahre vor den Ereignissen der "Game of Thrones"-Serie und dreht sich um einen "jungen, naiven, aber mutigen Ritter".

Doch das war noch nicht alles: Bei dem Termin wurde außerdem preisgegeben, dass sich Chuck Lorre an der Anfangsphase zur Entwicklung eines neuen "The Big Bang Theory"-Spinoffs befindet. Er ist bereits für den Erfolg von "Young Sheldon" und "The Big Bang Theory" verantwortlich. Außerdem entwickelte er weitere Serien wie "Two and a Half Men", "Grace" und "Mom".