Aufregung um Harry Styles - dabei kann der Künstler gar nichts dafür. Die britische Ausgabe des Musikmagazins "Rolling Stone" verlieh ihm den Titel "neuer King of Pop". Für Michael Jacksons Fans und seinen Neffen eine Provokation, auf Twitter entflammte eine emotionale Diskussion.

Jahrzehntelang war dieser Titel unantastbar, "King of Pop" konnte schließlich nur einer sein. Doch nun stieß der britische "Rolling Stone" Michael Jackson - der sich einst selbst die musikalische Blaublütigkeit verlieh - von seinem Musik-Thron und erhob Harry Styles zum König der Popmusik. Besonders im Lager der Jackson-Fans kam das gar nicht gut an, auf Twitter entbrannte ein regelrechter Shitstorm. Michaels Neffe Taj Jackson sprach gar von "Titel-Missbrauch".

Was war passiert? Harry Styles schaffte es auf das Cover der neuen britischen "Rolling Stone"-Ausgabe. Darauf ist der ehemalige One-Direction-Sänger im weißen Pelzmantel zu sehen, in der Hand hält er einen Geburtstagskuchen samt brennender Kerzen. Das Musikmagazin titelte: "Harry Styles: Wie der neue King of Pop die Musikwelt in Flammen setzte".

Harry Styles vs. Michael Jackson: Wer ist der König?

Die Folge: Mehrere tausend Fans beschwerten sich auf Twitter. Ihrer Meinung nach dürfe die Auszeichnung nur Michael Jackson tragen. Besonders viele Likes sammelte etwa eine Twitter-Nutzerin mit folgender Aussage: "Dieser Titel gehört dem schwarzen Mann, der sich seit seinem fünften Lebensjahr den Arsch aufgerissen hat, der im Alter von 15 Jahren ein Veteran war, der Rassenschranken durchbrochen und die Musikindustrie revolutioniert hat." Demnach sei für sie Michael Jackson "DER King of Pop JEDER Generation".

Zudem wurde dem "Rolling Stone" vorgeworfen, einen "mittelmäßigen" weißen Künstler gegenüber dem vermeintlich wahren schwarzen King of Pop zu präferieren. Dabei verwiesen Nutzerinnen und Nutzer darauf, wie viel schwerer es schwarze Künstler im Vergleich zu weißen hätten.

There is no new King of Pop. You don’t own the title @RollingStone, and you didn’t earn it, my uncle did. Decades of dedication and sacrifice. The title has been retired. No disrespect to @Harry_Styles, he’s mega talented. Give him his own unique title. https://t.co/td6SSSVkfX — Taj Jackson (@tajjackson3) August 22, 2022