Seit Juli 2021 ist der niederländische Moderator Harry Wijnvoord mit seiner Frau Iris verheiratet. Dass er in ihr nicht nur seine große Liebe gefunden hat, sondern auch eine Lebensretterin, verriet er nun in einem Interview.

In guten wie in schlechten Zeiten: 2019 lernte Moderator Harry Wijnvoord seine heutige Frau Iris kennen, nur zwei Jahre später gaben sie sich das Jawort. Mit ihr schwebt der 74-Jährige nicht nur im Eheglück, sondern überstand mit ihr eine schwere Zeit - bei dem sie ihm das Leben rettete.

Wie Wijnvoord der Zeitschrift "Das Neue Blatt" verriet, hatte er vor wenigen Monaten mit Sprachaussetzern zu kämpfen. "Alles, was ich sagte, klang, als hätte ich was getrunken", erklärte er. Die Anzeichen deuteten auf einen Schlaganfall hin. Seine Frau reagierte schnell und brachte ihn in ein Krankenhaus. Zwar konnte ein Schlaganfall ausgeschlossen werden, doch der gesundheitliche Zustand Wijnvoords war trotzdem kritisch.

"Aufgrund meines Zuckers hatten sich die Nieren zum Großteil verabschiedet", erläuterte der Diabetiker, "das hatte sich auf mein Sprachzentrum ausgewirkt." Nur dank der schnellen Reaktion seiner Iris konnte der Moderator von Schlimmerem bewahrt werden. "Ohne meine Frau wäre es wohl anders ausgegangen", erklärte Wijnvoord im Interview, "sie ist mein größtes Glück!" Mittlerweile braucht der Moderator keine Medikamente mehr und sei gerade noch so um eine Dialyse herumgekommen.