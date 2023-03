Seiner Heimat Bietigheim ist Hartmut Engler stark verbunden - wie auch dem Eishockey-Team der Steelers. Nach dem sportlichen Abstieg soll der Pur-Frontmann bei einigen Marketing-Maßnahmen mithelfen, die es in sich haben. Was Engler nicht ahnt: Er wird vom "Verstehen Sie Spaß?"-Team veräppelt.

MIt nur acht Siegen aus 56 Partien gab es für die Bietigheim Steelers in der abgelaufenen DEL-Saison nur selten etwas zu feiern. Die Konsequenz: Das Team der baden-württembergischen Kreisstadt musste den Abstieg in die zweite Liga antreten. Damit es sportlich wieder aufwärts geht, soll ein prominenter Fan bei der Akquise potenzieller Sponsoren mithelfen: Pur-Frontmann Hartmut Engler, der in Bietigheim aufwuchs und den Steelers als Fan eng verbunden ist. Doch dass hinter der Aktion das Team von "Verstehen Sie Spaß?" steckt, damit konnte Engler nicht rechnen.

Als die Ehefrau des möglichen neuen Geldgebers aus der Schweiz, die sich als Pur-Fan outet, ein Duett mit dem Sänger vorschlägt, reagiert der noch mit einem ungläubigen Lachen. Doch wenig später macht Engler klar, dass er für Marketingzwecke längst nicht alles mit sich machen lässt. "Sorry, nicht drin. Ich werde nicht Stühle, auf die ich im ersten Drittel gepupst habe, an Menschen verkaufen", erteilt er der Idee eine Absage, seinen Stammsitz in der Arena abmontieren, signieren und verlosen zu lassen.

Auch Howard Carpendale und Dagmar Berghoff zu Gast bei "Verstehen Sie Spaß?"

Endgültig liegen die Nerven dann anschließend blank: Bei der Probe der Vereinshymne "Bietigheim Steelers (Ich Lieb Dich)", die Engler erstmals 2021 präsentierte, fällt dem Künstler der zu Promo-Zwecken veränderte Text auf. "Ich kann so einen Blödsinn nicht singen. Das ist nicht mehr mein Lied", knüllt er wütend das Textblatt zusammen und wirft es weg. "Das ist nur noch Marketing. Wenn man unsere Musik textlich so verhunzt, werde ich sauer."

Wie der Streich mit versteckter Kamera noch weitergeht, sieht das TV-Publikum am Samstag, 25. März, wenn Barbara Schöneberger im Ersten ab 20.15 Uhr die neue Folge von "Verstehen Sie Spaß?" moderiert. Neben Hartmut Engler begrüßt die Moderatorin weitere prominente Gäste wie Howard Carpendale, Dagmar Berghoff, Sunnyi Melles, Rhea Harder, Raúl Richter, Armin Assinger, Markus Wasmeier und Matze Knop.