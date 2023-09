Dass die Nintendo Switch in puncto Grafik nicht mit modernen Gaming-PCs oder den Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series mithalten kann, ist keine Überraschung. Dennoch empfinden viele Switch-Spieler den optischen Unterschied zwischen ihrer "Mortal Kombat 1"-Version und der Variante für die Hightech-Hardware als nicht tolerierbar. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass es sich um einen AAA-Titel zum stolzen Preis von rund 70 Euro handelt.

Selbst wenn man Abstriche aufgrund der Switch-Hardware machen muss, käme die Grafik einer Katastrophe gleich, so der Tenor der Kritiker. Detailarme Charakter-Skins, flache Lichteffekte und teils unfreiwillig komische Mimiken der Figuren sind nur ein paar der vielen optischen Mängel. So mancher Gamer mag sich sogar an die Ära der PlayStation 2 erinnert fühlen.

Die "Mortal Kombat 1"-Version für die Switch sei ein Schlag ins Gesicht der Käufer - das ist der Eindruck, den die Social Media-Kommentare über das von Warner Bros. veröffentlichte Spiel wecken, das auf den anderen Systemen viel Kritikerlob erfährt. Seinen Frust über die Nintendo-Version von "Mortal Kombat 1" bringt beispielsweise der X-User Synth Potato auf den Punkt: Er könne heulen, bei dem, was er da sieht. Er zeigt dazu Grafik-Vergleiche zwischen der Switch-Version und der PS5-Variante. Den Preis für das Ergebnis nennt er "Raub". User OleManLogan nimmt es mit Humor: "Mortal Kombat 1 auf der Switch ist wahrscheinlich das lustigste Ripoff aller Zeiten."

Neben der schlechten Grafik kritisieren manche User auch technische Mängel. Scheinbar kämpfen nicht nur die Protagonisten des Spiels gegeneinder, sondern auch die Nintendo-Hardware gegen die Software der NetherRealm Studios. Beobachtet werden Bugs und Slowdowns.

Crying at the Switch version of Mortal Kombat 1, Why didn’t they just wait for the next gen switch console, the fact it costs 70$ is robbery💀💀💀 pic.twitter.com/RHUFQJTHC5