Mit Olympia-Gold machten die Skilangläuferinnen Katharina Hennig und Victoria Carl am Mittwoch die Sensation perfekt. ARD-Kommentator Jens-Jörg Rieck flippte angesichts des Triumphs völlig aus.

Völlig überraschend sicherten sich die Skilangläuferinnen Katharina Hennig und Victoria Carl am Mittwoch die Goldmedaille im Teamsprint. Möglich gemacht hatte den Triumph bei den Olympischen Winterspielen in Peking ein unfassbar spannender Schlussspurt von Carl.

Zwölf Jahre nach der letzten Goldmedaille in dieser Disziplin war einer völlig von Sinnen: ARD-Kommentator Jens-Jörg Rieck, der das höchst spannende Geschehen in der Loipe mit seinem lebendigen Kommentar auch hierzulande erlebbar machte.

"Heiz' da jetzt rein, bring' das Ding um die Kurve verdammt", spornte Rieck Carl aus der Kommentatorenkabine heraus an. "Ich fass' es ja nicht. Ich fass' es nicht. Komm, schieb' das Ding weiter", bangte er um den Sieg. "Es sind noch 50 Meter. Schweden oder Deutschland. Deutschland oder Schweden", fieberte der euphorische Sportjournalist mit.

Als Victoria Karl tatsächlich als Erste die Ziellinie überquerte, gab es erst recht kein Halten mehr: "Ja hast denn du die Pfanne heiß? Hast denn du die Pfanne heiß?" Berauscht vom Erfolg des deutschen Duos, knallte Jens-Jörg Rieck gut hörbar die Hand auf den Tisch und kommentierte emotional: "Es ist Gold! Es ist Gold! Ich fass' es nicht! Ich fass' es nicht!" Völlig mit den Nerven am Ende freute sich der ARD-Mann: "Mädchen, Mädchen. Was für 'ne Vorstellung. Deutschland hat Gold! Das hätte ich nicht mehr gedacht. Was für ein dramatisches Finale!"