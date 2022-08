"Eine megaversaute Idee" wolle er im Falle eines "Wer stiehlt mir die Show?"-Sieges umsetzen, hatte Entertainer Olli Schulz letzte Woche getönt - und prompt gewonnen. Für Schlüpfriges sorgte in der aktuellen ProSieben-Sendung allerdings eher ein anderer, der dafür mit diversen Küssen bedacht wurde.

"Lass das Fernsehen noch mal groß sein ..." Mit einer unverhohlen nostalgischen Hymne an die guten alten TV-Zeiten eröffnete Olli Schulz seine Ausgabe der ProSieben-Sendung "Wer stiehlt mir die Show?", deren Moderation er in der Vorwoche gewonnen hatte - und die Ur-Moderator Joko Winterscheidt sich natürlich wieder zurück erspielen wollte. Dem standen allerdings noch Schauspieler Fahri Yardım, seine Kollegin Nilam Farooq und Wildcard-Kandidatin Chiara aus Köln im Wege, denn auch sie hatten das Ziel, die Show zu stehlen. Alle waren von Olli in Pfadfinder-Kostüme gesteckt worden, man befinde sich nämlich in "Ollis Fernseh-Ferienlager": "Wir bringen heute das Fernsehen als wärmendes, gemütliches Lagerfeuer zurück!"

Mit Ollis Wohlfühllaune war es allerdings schnell dahin, als weder Fahri noch Nilam die erste Aufgabe lösen konnten: "Nenne einen Song von mir!" "Seit drei, vier Wochen arbeiten wir eng zusammen!", schimpfte Olli. Er selbst habe brav die Wikipedia-Einträge der anderen studiert - was besonders Fahri immer wieder zu spüren bekam, dem er diverse seiner Filme aufzählte und ihn damit beschämte. Sowohl Chiara als auch Joko kannten immerhin Ollis Song "Koks und Nutten", Joko beantwortete außerdem auch alle anderen Fragen diese Runde komplett und katapultierte sich damit auf die Pole Position, wo er auch nach Runde 2 blieb. Hier hieß es: Songmixe erkennen. Völlig aus dem Häuschen war Joko, als er die Kombi aus der Melodie von Bilderbuchs "Maschin" und dem Text von Marterias "Lila Wolken" erkannte: "Woooaaah, die beiden besten Songs in einem!"

"Halte mich an Pimmeln fest"

Fahri holte schließlich im Spiel "Foto und Harry" auf, indem er einfach jedes Mal, wenn ein Bild erschien, sofort auf seinen Buzzer drückte. Erst dann überlegte er, was auf dem bekannten Foto verdeckt war und behielt fast jedes Mal recht. Der Höhenflug brachte ihn dann offenbar in pimmelig-fröhliche Stimmung, denn als Nilam am Lagerfeuer auf die Frage nach der Größe ihres Freundeskreises erklärte, einen "sehr kleinen" zu haben, entfuhr es ihm: "Ich hab' auch einen sehr ..." Er habe einfach "jedes Mal die Assoziation Pimmel, ey", war er über sich selbst gespielt entsetzt. "Ich kann's nicht anders, es tut mir total leid. Ich halt' mich an den Pimmeln innerlich fest." Klar, dass darauf auch den Rest der Sendung immer wieder mal rumgeritten wurde, und das, obwohl Fahri, wie er gestand, "sensibel unter der Pimmelschale" war.

"Wie Ronaldo" kam indes auch Wildcard-Kandidatin Chiara langsam aus der Deckung, stellte Olli fest: "Du drehst erst auf, wenn's drauf ankommt." Das tat sie, nachdem Nilam bereits ausgeschieden war, besonders im Spiel "Wie du mir, ich buchstabier'". Die Aufgabe: Antworten anhand von Schimpfwörtern zu buchstabieren. Von "Beuteltiertreter" über "Igelpisser" bis hin zur "Yoganutte", Chiara gab ein kreatives Arsenal an Beleidigungen zum Besten. Fahri verzweifelte unterdessen und behauptete: "Ich brauch' Alkohol!", nur um sich kurz darauf selbst zu widersprechen: "Ich hasse Alkohol!" Olli versuchte, ihn daraufhin mit einem zweiten Kuss auf den Mund - den ersten hatte es bereits zu Anfang der Show gegeben - zu trösten, bereute es aber schnell: "Hast du so'n Aal im Hals? Wenn ohne Zunge schon so riecht, will ich gar nicht wissen, wie das mit Zunge ist!"

Nackter Feuertanz?

Fahris angeblicher Mundgeruch wurde dann doch mit Haselnussschnaps übertüncht - nur die ihr Leben lang abstinente Chiara verzichtete darauf. Vielleicht besser so, denn sonst hätte sie am Ende noch ähnliche Ideen wie Fahri gehabt, der plötzlich meinte: "Ich zieh mich gleich aus! Ey, wolln wir nackt übers Feuer springen?" Joko tat so, als wäre er dabei, Olli aber bremste: "Ganz am Ende! Der Gewinner!" Der solle das am Ende tun.

Doch wer würde das sein? Nachdem Chiara ausgeschieden war, lieferten sich Joko und Fahri ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Finaleinzug, bei dem es erneut zu einem Kuss kam: "Sünder" Fahri küsste dem als Pfarrer verkleideten Olli die Füße. Nicht, dass das verlangt gewesen wäre ... Es nützte auch nichts: Mit einem Punkt Vorsprung qualifizierte sich Joko schließlich als Finalist. Im letzten Spiel konnte ihn Olli durch sein Pokerface ordentlich ins Schwitzen bringen, musste sich schließlich aber doch geschlagen geben: Joko gewann seine Show zurück! Den nackten Feuertanz blieb er dem TV-Publikum allerdings schuldig ...