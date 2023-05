In Hollywood wird Ezra Miller zwar aktuell als umstrittene Person gehandelt, da der Star mit zahlreichen rechtlichen Verstößen in jüngster Vergangenheit für negative Schlagzeilen sorgte. Für Regisseur Andy Muschietti gilt Miller jedoch als "überragender" Schauspieler und beste Wahl für die Rolle "The Flash".

Ezra Miller (30) soll weiterhin als Flash die Herzen der Superhelden-Fans höher schlagen lassen, wie Regisseur Andy Muschietti kürzlich in dem Podcast "The Discourse" bekannt gab. Solange er an dem Superhelden-Franchise von Warner Bros. beteiligt sei, gebe es keine Pläne, Miller neu zu besetzen - trotz der Vorwürfe wegen angeblichen Missbrauchs und der damit einhergehenden rechtlichen Probleme, mit denen der Hollywoodstar derzeit zu kämpfen habe. Dies berichtet das Branchenmagazin "Variety". "Wenn eine Fortsetzung passiert, ja", antwortete Muschietti auf die Frage, ob Miller als Flash zurückkehre.

Miller sorgt seit einigen Jahren für negative Schlagzeilen: Vergangenes Jahr wurde Miller in Vermont wegen Einbruchs vorgeladen. Im Jahr 2020 brachte den "The Flash"-Star eine Aufnahme in Bedrängnis, auf der zu sehen war, wie Miller eine Frau vor einer Bar in Island würgte. Im Jahr 2022 folgte eine Verhaftung auf Hawaii wegen ordnungswidrigen Verhaltens und wegen Belästigung. Damals bekannte sich Miller der Ordnungswidrigkeit schuldig und zahlte eine Geldstrafe von 500 Dollar. Miller soll wegen "komplexer psychischer Probleme" in Behandlung gewesen sein, nachdem der "The Flash"-Star "eine Zeit intensiver Krisen" durchmachen musste. So berichtete "Variety" im August letzten Jahres.

"The Flash"-Regisseur: "Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der diese Figur so gut spielen kann"

"Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der diese Figur so gut spielen kann wie Miller", erklärte Muschiette im Interview. "Die anderen Darstellungen des Charakters sind großartig, aber diese spezielle Vision des Charakters haben sie einfach überragend umgesetzt". Er ergänzt im Gespräch mit dem Journalisten: "Und, wie du schon sagtest, die beiden Barrys - es fühlt sich an, als wäre die Figur für Miller gemacht worden." Dem stimmte auch "The Flash"-Produzentin Barbara Muschietti zu und lobte Millers Brillanz. Miller sei die engagierteste und professionellste Person im Rahmen der Hauptaufnahmen am Set gewesen. "Ezra hat alles für diese Rolle gegeben - körperlich, kreativ, emotional."

Auf die Vorwürfe von damals reagierte Miller mit einem Statement: "Ich bin entschlossen, die notwendige Arbeit zu leisten, um in eine gesunde, sichere und produktive Phase meines Lebens zurückzukehren", beteuerte der "The Flash"-Star, Miller wolle sich bei allen entschuldigen, die er mit seinem Verhalten in der Vergangenheit "alarmiert und verärgert habe".

Kinostart von "The Flash" am 16. Juni

Peter Safran, einer der Leiter der DC Studios, erklärte laut "Variety" kürzlich, dass Millers Zukunft als Flash von seiner weiteren Erholung abhänge. Schließlich liegt Muschiettis "The Flash" nun in den Händen von Safran und James Gunn. Letzterer betitelte den Film zwar als "einen der größten Superheldenfilme", über einen zweiten Anlauf schwiegen die Produzenten jedoch bislang. Der Ihr Star setze sich "voll und ganz" für seine Genesung ein, erklärte Safran im Januar. "Und wir unterstützen diesen Weg voll und ganz." Der Produktionsdesigner von "The Flash", Paul Austerberry, äußerte sich voll Zuversicht angesichts des Kinostarts von "The Flash" am 16. Juni. Er sei der Überzeugung, die meisten Kinobesucher hätten Millers Geschichte bis dahin längst "vergessen".