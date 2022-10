Nena steht seit skeptischen Äußerungen rund um die Corona-Maßnahmen seit einiger Zeit in der Kritik. Der Sender MDR positioniert sich nun nach ihrem Überraschungsauftritt in Florian Silbereisens Samstagabend-Show klar: Meinungsfreiheit sei wichtig.

Die "99 Luftballons"-Sängerin Nena überraschte am vergangenen Samstag sowohl die Zuschauerinnen und Zuschauer als auch Florian Silbereisen, den Moderator der Show "Das große Schlagerjubiläum 2022 - Auf die nächsten 100!" (ARD), mit einem Live-Auftritt. Songs wie "Wunder gescheh'n" berührten den Gastgeber sehr: "Du hast mich jetzt hier echt erwischt. Dieses Lied bedeutet mir wahnsinnig viel, schenkt mir sehr viel Kraft und Trost", sagte Silbereisen.

So begeistert die Menschen vor Ort von ihrer Performance waren, so negativ fielen im Anschluss manche Kommentare auf Social Media aus. "Der Nena-Auftritt zeigt mir, ihr habt nichts gelernt", schreibt etwa ein Twitternutzer. Damit knüpft er an die Kritik an, die laut wurde, nachdem sich die Künstlerin kritisch über die Corona-Maßnahmen geäußert hatte. Vielfach wurde sie in eine Ecke mit Covid-Leugnern gestellt. Dies zeigt sich nun auch in Posts wie: "Wie kann Das Erste nur diese Querdenkerin Nena einladen. Unmöglich!"

"Nena hat nicht gegen geltendes Recht verstoßen"

Der Sender reagierte nun auf solcherlei Vorwürfe: "Wir haben die Künstlerin Nena in die Sendung eingeladen, weil sie die erfolgreichste Sängerin dieses Landes ist. Im vergangenen Jahr hat sie sich kritisch zu den Corona-Maßnahmen geäußert. Meinungsfreiheit ist ein wichtiger Bestandteil einer pluralistischen Gesellschaft. Die Künstlerin Nena hat mit dieser Aussage nicht gegen geltendes Recht verstoßen", so ein Sprecher des MDR.

Überdies erklärte der Sender gegenüber dem Nachrichtenportal "Watson": "Der öffentliche Diskurs über ihre Aussagen wurde seinerzeit ausgetragen, selbstverständlich auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es ist jedoch nicht die Aufgabe einer Unterhaltungsshow, einen solchen Diskurs zu führen." Daher soll Nena auch weiterhin als Gast in Silbereisens Show willkommen sein. Die Künstlerin scheint angesichts der Vorwürfe auch kein anderes Format mehr besuchen zu wollen: "Das ist wahrscheinlich die einzige Fernsehshow, die ich noch in diesem Leben mache, denn die macht Spaß."