Jedi-Kriegerin "Ahsoka" bekommt eine eigene Serie auf Disney+. Hauptdarstellerin Rosario Dawson wartete nun in einem Interview mit einem überraschenden Vergleich ihres Charakters mit der ikonischen Figur Gandalf aus "Der Herr der Ringe" auf.

Die neuste Serie aus einer "weit, weit entfernten Galaxis" steht bereits in den Startlöchern: In "Ahsoka" (ab 23. August bei Disney+) kehrt Rosario Dawson in ihrer gleichnamigen Rolle als Anakin Skywalkers ehemalige Padawan-Schülerin und Jedi-Kämpferin zurück, und erweitert das Erfolgsfranchise um einen weiteren Titel. In einem Interview mit "Entertainment Weekly" überraschte die Hauptdarstellerin kürzlich mit einem Vergleich ihrer Rolle mit einem ikonischen Fantasy-Charakter: Sie zog Parallelen zwischen Ahsoka und dem legendären Zauberer Gandalf aus J.R.R. Tolkiens "Der Herr der Ringe".

Wie sie darauf kommt? "Ahsoka" setzt nach den Ereignissen von "Die Rückkehr der Jedi" ein, und nach dem Ende der animierten Serie "Star Wars Rebels", in dem Ahsoka, ganz in Weiß gekleidet, aus der ätherischen Dimension der Macht, die als "Welt zwischen den Welten" bekannt ist, zurückkehrt. Zauberer Gandalf hat einen ähnlichen Weg hinter sich, was offenbar auch Dawson und "Ahsoka"-Schöpfer Dave Filoni auffiel.

Deshalb fühlt sich Dawson mit ihrer Rolle verbunden

"Dave und ich haben viel über Gandalf den Grauen und Gandalf den Weißen gesprochen", erklärte Dawson, "über diesen Übergang und darüber, dass sie jemand ist, der sehr fähig und eine exzellente Führungspersönlichkeit ist, zu der man aufschaut." Gleichzeitig habe Ahsoka noch eine Entwicklung vor sich. Der ständige Drang nach Selbstverwirklichung gehöre zu den Gründen, warum Dawson sich der Jedi-Kämpferin seit Jahren verbunden fühle. "Dieser Drang nach mehr, dieser Wunsch nach mehr, diese Herausforderung, die sie sich selbst stellt, ist in Ordnung - und es ist tatsächlich bemerkenswert und wichtig", findet die 44-Jährige.

In der neuen Serie begibt sich Ahsoka weitgehend alleine auf die Suche nach Bösewicht Thrawn ( Lars Mikkelsen). Später gibt es ein Wiedersehen mit vertrauten Verbündeten wie der Rebellengenerälin Hera Syndulla ( Mary Elizabeth Winstead) sowie der mandalorianischen Graffiti-Künstlerin Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo). "Sie scheint ein Einzelgänger zu sein", fasste Rosario Dawson zusammen. Aber: "Ich fand es wirklich toll, dass wir einige ihrer Beziehungen aus der Vergangenheit wieder aufleben lassen können."

Ab 23. August startet die neue Serie aus dem "Star Wars"-Universum bei Disney+ mit zunächst zwei neuen Folgen.