An Tag 1 der "Das perfekte Dinner"-Woche im Saarland geht es nach St. Ingbert. Dort möchte Laura (30) ihren noch unbekannten Gästen ein leckeres Schmorgericht servieren. Doch das wird im Schnellverfahren gegart - vielleicht keine gute Idee ...

"Ich glaube, ich könnte es schaffen, dass heute Abend hier keiner rausgeht und sagt: 'Boah, das war schrecklich!'", hat Laura vollstes Vertrauen in ihre Kochkünste. Eine Woche vor ihrem "Das perfekte Dinner"-Auftritt hat die Krankenschwester ein Probekochen mit der Familie gemacht: "Das war ein Ritt. Da war ich abends schon - woah. Da dachte ich mir: Mein Gott, was hast du dir da eingebrockt?"

Dass sie ihre Gäste noch nicht kennt, macht Laura hingegen keine Sorgen: "Da wir ja im Saarland sind, glaube ich, das wird eine total lockere und coole Runde." Die will sie unter dem Motto "Hauptsach gudd gess un getrunk" mit Hausmannskost glücklich machen:

Vorspeise: Kürbis-Möhren-Ingwer-Suppe mit Kürbiskernöl und Garnelenspieß

Hauptspeise: Hirschgulasch mit Semmelknödeln und Rosenkohl

Nachspeise: Schokoküchlein an Himbeerspiegel, Beeren und Feige

"Ich bin ein Knödel-Fan", freut sich Jörg (56) besonders auf den Hauptgang. "Hirschgulasch braucht vor allem eins, nämlich Zeit", weiß Benny (26). Ob es ein Problem sein wird, dass Laura erst um 17 Uhr mit der Zubereitung beginnt? Die Gastgeberin vertraut ihrem schnellen Schmorgericht: "Das wird sehr gut schmecken, auch wenn es nur zwei Stunden braucht."

Benny wünscht "etwas mehr Power"

Schon allein Lauras herzliche Begrüßung im Treppenhaus überzeugt Benny: "Da war mir schon klar, dass das ein guter Abend wird." Der beginnt mit einer Kürbis-Möhren-Ingwer-Suppe und einem Garnelenspieß. "Das Allerwichtigste: Es ist warm", hat Benny schon mal nichts an der Suppentemperatur auszusetzen. "Ich hätte mir vielleicht etwas mehr Power gewünscht, was die Würze angeht." Jörg findet: "Die Garnele ist auf den Punkt. Weil das kann man ja schon mal versemmeln."

Und wie kommt das schnelle Hirschgulasch mit Semmelknödeln und Rosenkohl an? "Oh, das sieht sehr gut aus", isst Jörgs Auge mit. "Hätte ich nicht gedacht, dass der Hirsch so schnell dann so weich wird", schneidet Petra (54) überrascht ihr Fleisch. "Da haben wir uns alle ein bisschen gewundert", gibt Benny zu. Martin (48) hätte das Gulasch dennoch früher angesetzt: "Man sollte so was vielleicht eher langsam schmoren bei geringerer Temperatur." Ihm fehlt auch die Würze: "Der Hauptgang hat für mich ein bissel enttäuscht." Jörg stimmt zu: "Ich denke, das hätte man besser hinkriegen können."

Freude über den flüssigen Kern

Beim Schokoküchlein hoffen alle auf einen flüssigen Kern. Laura liefert, was die Gäste wünschen. "Oh ja, den sehe ich schon, wie der läuft", sticht Petra freudig ihr Küchlein an. Jörg lobt: "Ich bin eigentlich nicht so der Schoko-Fan, aber der hier ist lecker." Martin versöhnt das Dessert mit der enttäuschenden Hauptspeise: "Schokoküchlein fand ich super!"

Mit soliden 29 Punkten startet Laura in die Woche und kann sich jetzt entspannt von den anderen bewirten lassen.