Kult-Blondine Daniela Katzenberger offenbart, welch skurrile Angebote von Fans sie bisweilen erhält. Dabei wird es unappetitlich. Andere "Fans" kritisieren die "Katze" für ihren Erziehungsstil bei Tochter Sophia. Daniela: "Ist mir scheißegal, was solche Dinkel-Dörtes mir auf Instagram schreiben!"

Prominent zu sein, bringt nicht nur Vorteile. Manche Menschen reagieren äußert seltsam auf bekannte TV-Persönlichkeiten - davon kann auch Kult-Blondine Daniela Katzenberger ein Liedchen singen. In der aktuellen Doppelfolge ihrer Reality-Doku "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" (Mittwoch, 20.15 Uhr, RTLZWEI) gibt sie den Zuschauern einen verstörenden Einblick in Angebote, die sie schon von so genannten Fans bekommen hat.

"Weißt du, wie oft am Tag ich meine Schlüpper verkaufen könnte?", fragt die 36-Jährige. Augenscheinlich sehr oft! Doch bei diesem einen unmoralischen Angebot bleibt es nicht, wie die "Katze" ausplaudert. "Letztens hatte ich Sonnenbrand und habe mich geschält und da wollte jemand so Hautfetzen von mir kaufen", erklärt Daniela mit ungläubiger Miene, "der wollte die in so einem kleinen Döschen haben. 50 Euro hätte ich gekriegt."

Bei Erziehungsfragen sehen viele Katzenberger-Follower rot

Doch nicht nur mit skurrilen Fetischvorlieben muss sich Daniela Katzenberger auseinandersetzen. Unter ihren 2,2 Millionen Fans auf Instagram sind auch immer wieder Personen, die sie harsch kritisieren. Vor allem bei einem Thema sehen einige Followerinnen regelmäßig rot: wenn es um die Erziehung von Töchterchen Sophia geht.

Dass die Siebenjährige sich, wie ihre Mama, auch schon für Schminke und Beautythemen interessiert, bringe einige User auf die Palme, berichtet Daniela: "Ich kriege ja auch viele Nachrichten, wo mir so Dinkel-Dörtes schreiben: 'Was bringst du deinem Kind denn für Werte bei? Bring der doch mal was Ordentliches bei!'" Für Fußball oder Politik würde sich Sophia aber "leider nicht die Bohne interessieren".

Daniela ficht die Kritik an ihrem Erziehungsstil jedoch nicht an, wie sie erklärt: "Ich erziehe sie mit ganz viel Toleranz und erkläre ihr auch immer alles: von Transgender bis schwul und lesbisch, die weiß, dass das ganz normal ist", bekräftigt die 36-Jährige. Sie hat noch ein Argument, warum man Schminke nicht verteufeln sollte: "Mit Schminke kann man viel zaubern, und ich finde, das ist ein ganz großer Wert, und es ist mir scheißegal, was irgendwelche Leute bei Instagram mir schreiben."

"Gesichtsleser" schockt Daniela Katzenberger: "Was soll denn jetzt noch kommen?"

Bei einem Treffen mit einem so genannten "Gesichtsleser" wird Daniela dann ganz emotional: "Ich fühle mich jetzt schon seelisch nackt. Das ist wie beim Frauenarzt nur ohne Stuhl", scherzt sie. Der Facereader sagt ihr nach nur fünf Minuten auf den Kopf zu, dass sie ihre Lebensaufgabe noch nicht gefunden habe, sie solle neue Wege gehen.

Die "Katze" will das gar nicht hören: "Wenn dir mit 36 jemand sagt, du hast deine Lebensaufgabe noch nicht erreicht, dann fühlst du dich wie der Vollverlierer! Ich liebe das ja, vor der Kamera zu stehen, das ist eine Leidenschaft. Was soll denn jetzt noch kommen? Muss ich wirklich noch nach Hollywood?", rätselt Daniela nach der Analyse.

Danielas Mutter Iris ist ebenfalls bei dem Treffen mit dem Gesichtsleser dabei - und war zuvor skeptisch. Doch mit dem, was sie über ihre Tochter hört, kann sie viel anfangen: "Du sitzt in deinem Hamsterkäfig wie ein Marshmellow und kommst da nicht raus", sagt sie. Daniela verteidigt sich: "Ich hasse Risiko, im Käfig fühle ich mich wohl. Ich bin halt auch stinklangweilig." Iris trocken: "Ja, das stimmt. Das ganze Leben zieht an dir vorbei."

Iris Klein ist jetzt "Mitglied im Katzenberger-Silikon-Club"

Dann ist die 56-Jährige selbst an der Reihe. Der Gesichtsleser hat eine Warnung für sie: Sie solle sich nicht ausnutzen lassen. Nun ist es Daniela, die volle Zustimmung äußert: "Meine Mutter ist wie ein Scheißhausfliegenmagnet, die lässt sich halt immer ausnutzen."

Bitter: Nur einen Tag nach dem Dreh begann der Rosenkrieg zwischen Iris und ihrem damaligem Partner Peter Klein. Der bestreitet zwar bis heute die Fremdgehvorwürfe mit Yvonne Woelke, die seine Ex-Frau erhoben hat, die Ehe der beiden ging jedoch zugrunde.

Fakt ist: Neue Brüste hat sie sich machen lassen. "Mama Iris ist jetzt auch Mitglied im Katzenberger-Silikon-Club", hatte sich Daniela zuvor bereits gefreut. Nicht nur sie selbst, auch Halbschwester Jenny Frankhauser hatte sich bereits ihre Oberweite vergrößern lassen.