Bald beendet Elton John seine Bühnenkarriere. Neben den Auftritten im Rahmen der "Farewell Yellow Brick Road"-Tour erwartet den Popstar 2023 noch ein ganz besonderes Highlight.

Das Glastonbury Festival zieht Jahr für Jahr Fans aus aller Welt an. Der Grund: Beim wichtigsten Musikfestival Großbritanniens stehen traditionell namhafte Popstars auf der Bühne. 2022 traten unter anderem Billie EIlish, Paul McCartney, die Pet Shop Boys und Kendrick Lamar auf. Im Sommer 2023 dürften aber wohl die meisten Augen auf einen Mega-Star gerichtet sein: Elton John. Am Freitag gaben Festivalchefin Emily Eavis den Line-up-Coup bekannt: "Es bereitet mir enormes Vergnügen, euch mitzuteilen, dass der einzigartige Elton John seinen ersten Auftritt in Glastonbury plant."

Nicht nur für seine Fans, auch für den 75-Jährigen selbst dürfte das Konzert emotional werden. Es ist der letzte Auftritt für den Künstler in seiner britischen Heimat überhaupt. Das Konzert findet im Rahmen von Johns Abschiedstournee "Farewell Yellow Brick Road" statt, die bereits 2018 gestartet, wegen der Corona-Pandemie aber immer wieder Terminverschiebungen unterworfen war.

Tickets für das Glastonbury Festival sind bereits ausverkauft

Das Glastonbury Festival findet 2023 von 23. bis 25. Juni statt. Elton John beschließt das Festival am finalen Festivaltag als Headliner auf der Pyramid Stage, der größten Bühne. Johns Auftritt werde "der letzte Auftritt in Großbritannien auf Eltons allerletzten Tour sein", stellte Emily Eavis heraus. Sein allerletztes Konzert als Bühnenkünstler überhaupt folgt allerdings erst wenige Wochen später. Nach aktuellem Terminplan verabschiedet sich Elton John am 8. Juli in der Tele2 Arena von Stockholm von seinen Fans.

Welche Künstlerinnen und Künstler neben Elton John Festivalgänger beim Glastonbury Festival 2023 erwarten, ist noch nicht bekannt. Trotzdem waren die Tickets für das traditionelle Musikevent nur eine Stunde nach Verkaufsstart vollständig vergriffen.