Auf Netflix erfreut sich "Heartstopper" gerade großer Beliebtheit. Doch im Privatleben werden die Hauptdarsteller Joe Locke und Kit Connor mit den Schattenseiten des Ruhms konfrontiert, wie sie nun in einem gemeinsamen Interview erzählen.

Mit der Netflix-Serie "Heartstopper" wurden Joe Locke und Kit Connor 2022 zu Teenie-Stars. Im Interview mit dem US-Magazin "Teen Vogue" sprechen sie nun über die Schattenseiten ihres Erfolgs: "Es ist ein seltsames Schuldgefühl, das ich manchmal empfinde, dass ihr Leben durch die Entscheidungen in meinem Leben beeinflusst wird", sagt Locke, der wie sein Kollege 19 Jahre alt ist. Seine Mutter habe neue Konten in den sozialen Medien eingerichtet, weil Fremde ihr Nachrichten schickten oder versuchten, ihren Standort zu ermitteln. Seine Großmutter wurde sogar von Fremden angerufen: "Es ist eine gegenseitige Sache. Ich muss meine Grenzen kennenlernen und die Leute müssen ihre Grenzen kennenlernen", erklärt Locke.

Der öffentliche Druck zwang Kit Connor 2022, sich als bisexuell zu outen. Nachdem ihm vorgeworfen wurde, Queerbaiting zu betreiben, also das Interesse am gleichen Geschlecht aus Image-Gründen vorzutäuschen, twitterte er: "Ich bin bi. Gratulation dafür, einen 18-Jährigen dazu zu zwingen, sich zu outen. Ich denke, einige von euch haben den Sinn der Show nicht verstanden. Bye." Rückblickend sagt er dazu: "Es ist bedauerlich, was mir passiert ist. Ich denke, es war ein bisschen enttäuschend." Dennoch bereut er den "Reflex", sich zu outen nicht: Es sei "eine sehr menschliche Sache" gewesen.

"Ich bin sehr stolz auf ihn, dass er sein eigenes Ding gemacht hat"

"Wir waren alle sehr stolz auf ihn, und wir sind stolz darauf, dass er die Erzählung kontrolliert", lobt Locke: "Ich bin sehr stolz auf ihn, dass er sein eigenes Ding gemacht hat und das, was für ihn richtig war." Er fügt hinzu: "Es gibt die Vorstellung, dass es Teil des Jobs ist, seine Privatsphäre zu verlieren, dass man sein Recht auf Privatsphäre verliert. Ich hoffe, dass die nächste Generation von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, dies ändern kann".

Im Gegensatz zu Connor hatte Locke seine Sexualität bislang nie öffentlich kommentiert: "Die Leute haben es vermutet und geschrieben", sagt er, "und ich habe nie jemanden korrigiert, weil ich es nicht für nötig hielt." Im Privatleben sei das anders: "Ich bin offen schwul, seit ich ungefähr 12 bin", sagt er im Interview.

"Heartstopper" erzählt die Liebesgeschichte zwischen den besten Freunden Charlie ( Joe Locke) und Nick ( Kit Connor). Die zweite Staffel ist seit 3. August bei Netflix abrufbar.