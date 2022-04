Netflix präsentiert eine musikalische Coming-of-Age-Komödie von "Game of Thrones"-Schöpfer D.B. Weiss, und Chris Pine wird zum Geheimagenten mit romantischer Ader. Welche Streaming-Highlights die kommende Woche noch bereithält, verrät die Übersicht.

Mit "Game of Thrones" schuf D.B. Weiss einen Welterfolg. Nun lässt der Produzent seinen ersten Netflix-Film folgen - und dreht die Verstärker bis auf Anschlag auf. "Metal Lords" (ab 8. April) ist eine Ode an die Metal-Musik, eingebettet in eine Coming-of-Age-Geschichte. Der Film erzählt von Kevin (Jaeden Martell) und Hunter (Adrian Greensmith), die Verstärkung für ihre Metalband suchen. Was Netflix, Amazon und Co. in den nächsten Tagen sonst noch zu bieten haben, erfahren Sie in der Übersicht.

"Metal Lords", Netflix

Ein weltweiter Serienhit garantiert nicht zwangsläufig eine weitere Glückssträhne. Diese Erfahrung musste zuletzt "Game of Thrones"-Serienschöpfer D.B. Weiss machen. Die erste Netflix-Serie des Produzenten, "Die Professorin", wurde von Streamingfans zwar positiv aufgenommen, trotzdem stehen die Zeichen aktuell so, als ob es keine Fortsetzung der Serie mit Sandra Oh in der Hauptrolle geben wird. Dafür steht nun das nächste Projekt unter der Ägide von Weiss in den Startlöchern: der Film "Metal Lords".

Wie der Name schon verrät, dreht sich in der Coming-of-Age-Komödie alles um Heavy Metal. Kevin ("Es"-Star Jaeden Martell) und sein Kumpel Hunter (Adrian Greensmith) wollen mit ihrer Metalband unbedingt an einem Bandcontest teilnehmen. Doch die Suche nach einem Bassisten wird zur Herausforderung - bis Kevin die Cellistin Emily (Isis Hainsworth) kennenlernt und sich in sie verliebt. Einziges Problem: Mit dem Lebensgefühl und dem Musikstil hat die Teenagerin (noch) nichts am Hut. Ob das Trio zusammenfindet, entscheidet sich ab 8. April, wenn "Metal Lords" bei Netflix startet.

"Der Anruf", Amazon Prime Video

Einst waren Henry (Chris Pine) und Celia (Thandiwe Newton) ein Liebespaar. Nun treffen sich die Verflossenen zum Abendessen in einem kleinen Restaurant in Kalifornien. Dort lassen die beiden jedoch nicht nur ihre Beziehung Revue passieren, denn Henry und Celia verbindet ein weiterer Teil ihrer Vergangenheit: Bei den Ex-Liebhabern handelt es sich um frühere Agentenkollegen bei der CIA. Während Celia dem Geheimdienst längst den Rücken gekehrt hat, ist Henry auf einer verdeckten Mission unterwegs. Er soll einen Maulwurf ausmachen, dessen falsches Spiel vor einigen Jahren zahlreiche Menschen das Leben kostete.

Im Spionage-Drama "Der Anruf" vermischen sich wiederaufflammende Gefühle mit gefährlichen Anschuldigungen. Der Film beruht auf dem gleichnamigen Roman des dänischen Bestsellerautors Olen Steinhauer und zeigt neben kalifornischen Schauplätzen auch die Schönheit Wiens. Der mitreißende Thriller ist ab 8. April bei Amazon Prime Video zu sehen.

"Élite": Staffel fünf, Netflix

Der spanische Serienerfolg "Élite" geht in die nächste Runde: In der fünften Staffel des Teenie-Dramas starten die Schülerinnen und Schüler der Privatschule Las Encinas in ein neues Schuljahr. Von einem Neuanfang kann dabei jedoch kaum die Rede sein: Omar (Omar Ayuso) hat nach wie vor mit der Trennung von Ander (Arón Piper) zu kämpfen, die Liebe zwischen Samuel (Itzan Escamilla) und Ari (Carla Díaz) steht auf der Kippe, und auch Rebeka (Claudia Salas) muss sich einer schweren Entscheidung stellen.

Bereits seit 2019 platziert sich "Élite" regelmäßig in den Top Ten der erfolgreichsten Netflix-Serien. Wie schon in den vergangenen Staffeln stehen auch in den neuen Episoden Sex, Drogen, Lügen und Intrigen an der Tagesordnung. Zudem dürfen sich Fans in der fünften Staffel auf zwei Neuzugänge freuen. Ab 8. April geht es mit acht neuen Folgen der beliebten Produktion weiter.

"Somebody Somewhere", Sky Ticket

Sam (Bridget Everett) hat es in ihrer Heimat in Kansas nicht leicht. Schon immer fühlte sie sich als Außenseiterin. Besonders seit dem Tod ihrer geliebten Schwester fällt es ihr zunehmend schwerer, sich anzupassen. Erst als sie den ebenso exzentrischen Joel (Jeff Hiller) kennenlernt, gewinnt sie an Selbstvertrauen. Ihr neuer Kumpel überzeugt sie, sich mit ihrem Talent zum Singen auf die Bühne zu trauen - und eröffnet der sonst so unsicheren Sam den Weg in eine neue Welt.

Nicht aufzugeben, das ist das Motto in der warmherzigen Comedyserie "Somebody Somewhere". In der siebenteiligen Produktion spielt Bridget Everett nicht nur die Hauptrolle, auch die Handlung ist von dem Werdegang des Stand-up-Stars inspiriert. In den USA kam die von HBO produzierte Dramedy bei der Erstausstrahlung so gut an, dass bereits eine zweite Staffel angekündigt wurde. Hierzulande startet "Somebody Somewhere" ab 7. April bei Sky Ticket.

"Euer Ehren", ARD-Mediathek

Fest entschlossen steuert Michael Jacobi (Sebastian Koch) auf die Polizeidienststelle zu. Unerschütterlich, ein rechtschaffener Mann. Gerade hat ihm sein Sohn Julian (Taddeo Kufus) gebeichtet, trotz versemmelter Führerscheinprüfung mit seinem Wagen einen Unfall gebaut zu haben. Damit nicht genug: Er hat einen Motorradfahrer angefahren und Fahrerflucht begangen. Beim Opfer handelt es sich ausgerechnet um den Sohn eines brutalen serbischen Clanchefs. Für Jacobi, einen hoch angesehenen Richter, ist die Lage eindeutig: Die Tat muss vertuscht werden.

Die hochkarätig besetzte, sechsteilige Dramaserie "Euer Ehren" mit Sebastian Koch ("Werk ohne Autor"), Tobias Moretti ("Bad Banks") und Paula Beer ("Bad Banks") wurde von David Nawrath inszeniert und stellt eine Interpretation des israelischen Originals "Kvodo" dar. Das Motiv der Originalserie ist universell und wurde mit Bryan Cranston in der Hauptrolle unter dem Titel "Your Honor" bereits in den USA adaptiert. Mit "Euer Ehren" legt nun auch die ARD nach. Die Produktion ist bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung, ab 2. April, in der ARD-Mediathek zu sehen.