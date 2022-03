Nach einer Notlandung ihres Flugzeugs hat sich Miley Cyrus auf Twitter zu Wort gemeldet. Die Maschine sei während eines Unwetters vom Blitz getroffen worden, die Sängerin befinde sich jedoch in Sicherheit.

Eigentlich sollte Miley Cyrus am heutigen Mittwoch beim "Asunciónico"-Musikfestival in Paraguay auftreten. Daraus wird nun nichts: Wie die Musikerin in den sozialen Medien berichtete, muss sie ihr Konzert aufgrund einer Notlandung ihres Flugzeugs kurzfristig absagen.

"Unser Flugzeug geriet in einen großen, unerwarteten Sturm und wurde von Blitzen getroffen", schrieb die Sängerin. "Meine Crew, Band, Freunde und Familie, die alle mit mir unterwegs waren, sind nach einer Notlandung in Sicherheit. Wir waren leider nicht in der Lage, nach Paraguay zu fliegen."

Massive Überschwemmungen in Asunción

In einem dreisekündigen Video gab Cyrus einen Einblick in die brenzlige Situation. Zu sehen ist eine Aufnahme aus dem Fenster der Maschine während des Unwetters, zudem postete sie ein Bild des beschädigten Flugzeugs. Unter dem Beitrag zeigten sich viele ihrer 162 Millionen Instagram-Follower bestürzt über den Vorfall. So schrieb ein Fan: "Es tut mir so leid, das zu hören, aber ich bin so dankbar, dass es dir gut geht und du in Sicherheit bist. Ruhe dich aus und nutze die Zeit, um dich zu erholen. Wir lieben dich!"

Asunción, die Hauptstadt Paraguays, in der das Festival stattfinden soll, wurde am Dienstag von massiven Überschwemmungen und Regenfällen heimgesucht. Der Eröffnungstag der Veranstaltung wurde deshalb abgesagt. Unter anderem zählen die Foo Fighters, Doja Cat und Machine Gun Kelly zu den geladenen Künstlerinnen und Künstlern.