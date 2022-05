Kurz vorm Finale schmeißt Heidi Klum die polarisierende 66-jährige Lieselotte raus - begleitet von Lobgesängen. Unterstützung bekommt Heidi im Halbfinale von ihrer Tochter Leni. Die 17-Jährige modelt selbst und könnte, wenn es nach ihrer Mutter geht, bald auch #GNTM übernehmen.

Wenn Heidi Klum sogar die Familie mit zur Arbeit bringt, wird es wirklich ernst bei "Germany's next Topmodel": Heidis Tochter Leni entscheidet im Halbfinale als Gastjurorin mit darüber, welche der verbliebenen sechs Kandidatinnen ins große Finale am 26. Mai (live um 20.15 Uhr bei ProSieben) einzieht. Die 17-Jährige modelt selbst erst seit einem Jahr und sagt: "Ich kann mich sehr gut in die Models hineinversetzen. Es ist ihr erstes Jahr voller Castings und erster Eindrücke. Da musste ich auch durch. Es kann sehr stressig sein, aber macht auch sehr viel Spaß."

Stressig wird es direkt beim Fotoshooting mit Kristian Schuller. Auf dem Dach eines Hochhauses müssen Anita, Luca, Noëlla, Lieselotte, Martina und Lou-Anne auf einer wackligen Schwingstange in schwindelerregender Höhe vor- und zurückwippen - noch dazu mit bauschigen Kleidern, die aussehen, als hätte man drei Daunendecken zusammengenäht. Anita: "Hilfe! Ich habe ein bisschen Panik, aber fürs Finale tut man alles." Lieselotte macht sich da schon mehr Sorgen: "Ich habe große Bedenken, ob ich mich da oben halten kann. Fünf Bandscheiben sind ja fixiert bei mir - aber vielleicht ist das ja ein Vorteil?"

Heidi Klum ist ratlos: "Wie bewertet man das?"

Während Anita, Luca, Lou-Anne und Martina sich voll in die Aufgabe rein hängen, läuft es bei Noëlla und Lieselotte weniger gut. Das Problem: Beide leiden unter Höhenangst. Während die 25-Jährige sich nur vorsichtig hin- und herbewegt, erstarrt Lieselotte geradezu auf der Stange. Das entgeht auch Heidi nicht "Sie schwingt gar nicht", bemerkt die 48-Jährige zu Leni. Fotograf Kristian Schuller hat Mitleid mit der 66-Jährigen und verspricht ihr: "Ich beeile mich, nur 30 Sekunden, und dann kannst du wieder runter." Nach Lieselottes Performance mit Hilfestellung hat Heidi Bedenken: "Wie bewertet man das? Die anderen haben echt viel mehr gemacht." Kristian Schuller: "Die anderen haben aber auch keine Schrauben im Rücken."

Der letzte Walk vorm Finale ist besonders herausfordernd: Die Kandidatinnen müssen mit brennenden Reifröcken heil und elegant über den Catwalk laufen. Lieselotte: "Pyrotechnik direkt am Körper, Wahnsinn!" Leni weiß, wie es geht: "Unten ist es heiß, und oben muss man cool bleiben." Ein auf die Haut aufgetragenes Gel soll vor Verbrennungen schützen. Heidi freut sich: "Heute geht es um die Wurst!" Als ihre Tochter sie fragend anguckt, erklärt sie ihr das deutsche Sprichwort.

"Von Sekunde eins an verliebt in dich"

Während Luca vor dem Walk noch "todesnervös" ist, sind Heidi und Leni voll von ihrer Performance überzeugt - mehr noch: "Schon am allerersten Tag bist du mir aufgefallen", lobt Heidi die 20-Jährige. Dennoch habe sie auch Durchhänger in den 16 Wochen bis jetzt gehabt. Und dann sagt Heidi den gefürchteten Satz: "Liebe Luca, leider habe ich heute kein Foto für dich". Als Luca schon umdrehen will, wedelt Leni mit einem Bild: "Aber ICH habe ein Foto für dich!" Mutter und Tochter grinsen sich an. Luca muss sich fangen: "Ich kann es nicht glauben! Ich bin gerade echt fertig mit den Nerven."

Als Letztes müssen Noella und Lieselotte vor Heidi und Leni treten. Sie lobt die 25-Jährige: "Ich denke, du bist hier über dich selbst hinausgewachsen", zudem habe sie die meisten Jobs der Staffel bekommen. Dann wendet sie sich an Lieselotte: "Dass wir beide eine besondere Verbindung haben, war sehr schnell klar. Ich war auch von Sekunde eins an verliebt in dich", lobt sie die 66-Jährige. Sie habe als ältestes Model eines GNTM-Halbfinales "jetzt schon Geschichte geschrieben", gratuliert Heidi.

Dann wird sie ernst: "Ich war sehr oft nicht sicher, ob du überhaupt weiß, was es bedeutet, ein Model zu sein. Es hat häufig die Eleganz gefehlt, die ein Topmodel ausmacht." Sie haben von Anfang an gesagt, dass sie fair sein möchte. "Und es gibt eine Disziplin, in der du leider nicht überzeugt hast, Lieselotte, und das sind die Jobs. Ich muss fair bleiben. Ich habe heute leider kein Foto für dich." Die 66-Jährige nickt und hat Tränen in den Augen: "Vielen Dank, dass ich dich kennenlernen durfte, Heidi", sagt sie gerührt. Und auch die 48-Jährige wird zum Abschied noch einmal ganz emotional: "Ich hoffe, du wirst diese Zeit mit mir nie vergessen!"

Da wäre nur noch eine Frage zu klären: "Wann übernimmst du den Job?" fragt Heidi ihre Tochter Leni. Gemeint ist nicht weniger als die Moderation von #GNTM. Leni strahlt: "In drei Jahren, wenn ich 20 bin!" Heidi lächelt, schiebt aber noch eine mütterliche Ermahnung hinterher: "Bis dahin könntest du auch noch ein bisschen besser Deutsch lernen, oder?"