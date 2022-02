Auf Mykonos müssen die Model-Anwärterinnen zeigen, wie Laufsteg-tauglich sie schon sind. Die 66-jährige Newcomerin Lieselotte bekommt dabei sogar persönlich Nachhilfe von Heidi Klum. Andere verstolpern sich beim Walk über eine steile Treppe - auch Sophie, die sich schon als Siegerin sah.

Weiße Dörfer, blaues Meer: Die malerische Griechen-Insel Mykonos ist in der aktuellen Folge von "Germany's Next Topmodel" (donnerstags, 20.15 Uhr, ProSieben) Schauplatz für Heidi Klum und ihre 28 Models. Große Protzvilla? Fehlanzeige! Dieses Jahr wohnen die Kandidatinnen in schlichten Unterkünften jeweils in Dreier-WGs zusammen.

"Ich bin heilfroh, dass wir keinen Schlafsaal haben", ist die 66-jährige Lieselotte erleichtert, "ich könnte ja die Oma von den Mädchen sein." Auch Lou-Anne (18) freut sich über Privatsphäre. Die Österreicherin tritt zwar gemeinsam mit Mutter Martina (50) an, teilt aber nicht ein Zimmer mit ihr: "Wir müssen ja nicht 24/7 zusammenhängen."

"Hüfte, Hüfte, Hüfte! Laufen, laufen laufen!"

Heidi Klum macht den Kandidatinnen auf dem hauseigenen Übungs-Catwalk höchstpersönlich Beine. "Wann hat man denn schon mal die Chance, von einem Weltstar gecoacht zu werden?", schwärmt Lieslotte. Die 66-Jährige hatte nach einem schweren Autounfall eine versteifte Hüfte. "Ich saß im Rollstuhl, kann aber wieder laufen - jetzt noch elegant laufen, das wäre was!"

Beim ersten Versuch sieht Heidi sofort Lieselottes Problemzone: "In deiner Hüfte musst du geschmeidiger werden. Nimm mal die Hände dran!", fordert sie die 66-Jährige auf, "Hüfte, Hüfte, Hüfte! Laufen, laufen laufen!" Lieselotte ist nach dem persönlichen Coaching trotz Kritik begeistert: "Es hat mich riesig gefreut, dass sich Heidi die Mühe gemacht hat, mein Gelatsche anzugucken."

Heidi spart auch bei Sophie nicht an Kritik. Die hatte sich zuvor äußerst siegessicher präsentiert: "Ich habe das perfekte Maß an Persönlichkeit und Talent", findet die 18-Jährige. Auf dem Catwalk läuft es aber so gar nicht: "Sie kommt mir sehr unsicher vor, das Selbstbewusstsein ist eher aufgesetzt", mäkelt Heidi und empfiehlt: "Üben!" Sophie verstolpert sich nach der Kritik auch noch verbal: "Wenn mir eine Professionelle das sagt, hat sie damit natürlich Recht."

"Heidi, du hast diese Staffel noch eine Menge Arbeit vor dir"

Das erste Fotoshooting der Staffel mit Fotograf Yu Tsai wird im Duell-Modus abgehalten. Heidi: "Klingt gefährlich, ist es auch." Zwei Kandidatinnen treten im direkte Vergleich gegeneinander an. Die Bessere bekommt einen Punkt. Wer nach dem Shooting und dem Walk zwei Punkte hat, ist automatisch eine Runde weiter. "Ich rasiere dich heute, je suis désolé", macht Noëlla (25) ihrer doppelt so alten Gegnerin Martina eine Kampfansage. Viel erwartet sie hingegen von Mitkandidatin Laura: "Die hat einfach diese perfekte Sandkastenfigur ... oder wie heißt das? Sanduhrfigur, ja genau!"

Wie im Model-Sandkasten kommt sich der Starfotograf vor: "Oh Heidi, du hast diese Staffel noch eine Menge Arbeit vor dir", stöhnt Yu Tsai. Kandidatin Kim, die sonst immer nur von ihrem Freund fotografiert wird, taut nicht richtig auf. Heidi: "Das ist zum Einschlafen, gähn!" Bei der eifrig grinsenden Kristina sieht der Fotograf "nur Hals und Zähne". Sophie kommentiert vor lauter Nervosität alles, was sie tut: "Ich springe, ich lache, ich bin glücklich!" Heidi: "Mah, not great!"

Lieselotte meistert ihr erstes professionelles Shooting hingegen passabel - trotz einiger grundlegender Schwierigkeiten: "Dann sollste jetzt auf Knopfdruck lachen. Also, das fällt mir nicht leicht", stöhnt die 66-Jährige über die ungewohnten Anforderungen. Der Fotograf sieht aber "sehr viel Potenzial" in dem Senior Model, "es geht ja darum, Geschichten zu erzählen", so Yu Tsai.

"Wenn meine Physiotherapeutin Frau Schmidt das sieht!"

Der Elimination-Walk führt über eine sehr lange, sehr unebene Außentreppe, die die Modelanwärterinnen mit Schleppenkleidern und gegen eine Windmaschine bezwingen müssen. Barbara, mit 68 Jahren die älteste Kandidatin, schafft das mehr schlecht als recht. "Boah nee, das ist so unelegant, das gibt's doch gar nicht", meckert Heidi.

Lieselotte schafft es hingegen unfallfrei und wird von Heidi dafür gefeiert: "Du siehst aus wie Cinderella!" Auch Gegnerin Luca zollt Liese Respekt: "Ich finde sie supertoll!" Heidi: "Ihr habt das beide wirklich durchgezogen und keine Faxen gemacht!" Fotograf Yu Tsai: "Es war, als würde man einer Welle zusehen." Auch der Hüftschwung sitzt. Lieselotte freut sich auf ihre ganz eigene Art: "Wenn meine Physiotherapeutin Frau Schmidt das sieht!" Gerührt gesteht sie, dass sie schon ans Abreisen gedacht hat, "weil ich ja nicht immer nur flennen kann, weil ich mich so freue." Heidi schüttelt den Kopf: "Vor Freude abreisen? Das macht ja überhaupt keinen Sinn!"

Angst davor, vorzeitig abreisen zu müssen, hat auch Sophie. Ihr Gang: äußerst wackelig. Yu Tsai: "Sie macht mir Angst!" Heidi kann kaum hinsehen: "Dein Gesicht war so verkrampft. Du willst keinen Fehler machen, aber gleichzeitig machst du einen riesengroßen Fehler: Du bist zu verkopft." Trotzdem ist die 18-Jährige eine Runde weiter. Kein Foto hat Heidi für Kandidatin Kim und die 1,95 Meter große Basketballerin Wiebke.