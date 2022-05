Reise in die Vergangenheit: Heidi Klum postete bei Instagram ein Video, das sie und ihren Ehemann Tom bei einem Besuch ihres Elternhauses in Bergisch Gladbach zeigt.

Sie lebt mit ihrem Ehemann, Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz und ihren Kindern in Los Angeles und ließ sich zuletzt ein Haus in New York bauen: Auch wenn es zwischenzeitlich Gerüchte gab, dass Heidi Klum gemeinsam mit ihrer Familie nach Berlin ziehen könnte, hat das Topmodel doch seinen Lebensmittelpunkt schon lange nicht mehr in Deutschland.

Derzeit ist sie allerdings hierzulande auf Besuch: Klum postete in den letzten Tagen Bilder von einem Spargelessen (mit der Unterschrift "Spargel Zeit in Deutschland") und von ihrem Besuch des DFB-Pokalfinales in Berlin. Dass sie sich ihrer Heimat immer noch verbunden fühlt, zeigte sie jetzt in einem Instagram-Video: Gemeinsam mit Ehemann Tom steht sie darin vor ihrem Elternhaus in Bergisch Gladbach.

"Das ist das Haus, in dem ich aufwuchs", erklärt sie ihrem Ehemann vor Aufregung hüpfend darin und zeigt ihm, wo früher ihr Kinderzimmer gewesen sei. Auf der gegenüberliegende Seite erklärt sie, sei ihre Schule gewesen, von ihrem Fenster aus, hätte sie immer sehen können, wer bereits da war. Mit der Frage an ihren Ehemann: "Wie sieht's aus bei uns?" und dessen Antwort "schön!" endet das 40-sekündige Video.

In der Bildunterschrift erklärte Klum dann noch, dass es "sehr emotional" für sei, zu ihrem Elternhaus zurückzukehren, sie hätte "viele Erinnerungen": "Es ist besser, ich lasse meine Sonnenbrille aufgesetzt", schrieb sie zu einem Emoji mit einer Träne im Auge,