Zu zweit in Weiß am Strand: Auf ihren Instagram-Profilen gewährten Tahnee und Juliette Schoppmann am Dienstag einen ungewohnt privaten Einblick. Haben sich die Komikerin und die Sängerin etwa das Jawort gegeben?

Eng umschlungen, beide standesgemäß in Weiß und mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht: So zeigten sich die deutsche Stand-up-Komikerin Tahnee Schaffarczyk (30) und die Sängerin und "DSDS"-Zweitplatzierte Juliette Schoppmann (42) am Dienstagabend auf Instagram. Es scheint, als hätten die beiden Frauen geheiratet; auch die Bildbeschreibung - ein Herz- sowie ein Ring-Emoji - weist auf eine Vermählung hin. Bislang hielt das Paar das gemeinsame Privatleben eher unter Verschluss. Weder Tahnee noch Schoppmann bestätigten die Beziehung je öffentlich - bis jetzt. Ein Emoji sagt mehr als tausend Worte... Neben zahlreichen Fans freute sich auch die Promi-Welt mit dem Liebespaar und gratulierte in der Kommentarspalte. "Sooooo schön!!!", schreibt etwa Moderator Giovanni Zarrella (44). Mit Herzen- und Flammen-Emojis reagierten hingegen Sänger und Schauspieler Oli P. (44) sowie die Autorin und Moderatorin Laura Karasek (40). Sänger Prince Damien (32) zeigte sich indes überrascht: "So unerwartet und schön zugleich!" Schauspielerin Emilia Schüle (30) verlieh ihrer Freude lediglich mit einem "Ooooh" Ausdruck. Laut "Bild" soll die Trauung im engsten Kreis stattgefunden haben. Mehr Informationen zu den Feierlichkeiten sind bislang noch nicht bekannt. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von TAHNEE (@tahnee)