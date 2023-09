Der Einstand für Bill Kaulitz als Coach von "The Voice" könnte romantischer kaum sein. In Folge 1 der neuen Show-Staffel geht ein Talent vor ihm auf die Knie. Sogar einen Ring hat der Kandidat dabei ...

"The Voice of Germany" ist bekannt für emotionale Achterbahnfahrten und rührende Momente: Doch dass es gleich zu Beginn der 13. Staffel eine Art Heiratsantrag gibt, damit hätte wohl niemand gerechnet. Mit einer ganz eigenen, gefühlvollen Interpretation des Songs "Geile Zeit" von Juli berührt Kandidat Max die Herzen der Coaches.

Sowohl der irische Popsänger Ronan Keating als auch die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz - beide neu als "The Voice"-Coaches - drehen sich schließlich um - den Freudensprüngen des 30-Jährigen nach zu urteilen ein wahr gewordener Traum für den Kandidaten.

Dass Tokio-Hotel-Fan Max auch noch aus Leipzig kommt, der Geburtsstadt seines musikalischen Idols, macht das Glück fast perfekt. Aber eben nur fast ... Denn Max hat noch eine besondere Überraschung in petto: Er fällt kurzerhand auf die Knie und reicht Bill Kaulitz einen Ring.

"Ich glaube, ich bin in Schwierigkeiten"

Begründung für die ungewöhnliche Aktion: Am Tag vor seinem Auftritt sei ihm eingefallen, dass Bill bei einem Konzert einmal gesagt habe, er habe noch niemanden, der ihm einen Ring an den Finger stecken würde. Der Tokio-Hotel-Frontmann lässt sich das Schmuckstück jedoch nur an den Zeigefinger stecken. Schließlich handele es sich nicht um einen Heiratsantrag im herkömmlichen Sinne, sondern "eher um ein Zeichen, dass ich gerne in euer Team möchte", erklärt Max.

"Ich glaube, ich bin in Schwierigkeiten", zweifelt Keating, der seine Chancen, das Talent in seinem Team willkommen zu heißen, langsam aber sicher schwinden sieht. Wie sich Max letztendlich entscheidet, ist am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr bei ProSieben zu sehen. Auch auf dem Streamingportal Joyn wird die Sendung gestreamt.

Komplett neue Jury bei "The Voice of Germany"

Zum Auftakt der 13. Staffel von "The Voice of Germany" (donnerstags bei ProSieben, freitags bei SAT.1, jeweils um 20.15 Uhr) darf sich das Publikum nicht auf fünf neue Coaches freuen. Rapperin Shirin David, die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (als Team), der irische Popsänger Ronan Keating (ehemals Boyzone) sowie Sänger und Moderator Giovanni Zarrella nehmen auf den charakteristischen roten Drehsesseln Platz.

Daneben kämpfen die Rap-Ikonen Kool Savas und Dardan beim Show-Ableger "The Voice Rap by CUPRA" (neue Folgen immer donnerstags bei Joyn) parallel um die besten Talente ihres Genres. Der Gewinner oder die Gewinnerin zieht mit seinem Coach schließlich ins Halbfinale von "The Voice of Germany" ein und kann die Show sogar gewinnen.