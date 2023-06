Ihr heiß ersehnter Auftritt fand ein vorzeitiges Ende: Helene Fischer musste am Sonntagabend in Hannover die Bühne mit einer blutenden Wunde verlassen. Nach dem Konzertabbruch und einer "sensationellen Erstversorgung" gibt die Schlager-Queen nun Entwarnung.

Sie ist bekannt für ihre körperlich anspruchsvollen sowie riskanten Bühnenshows: Bereits im März hatte Helene Fischer einen Unfall am Trapez und musste den Start ihrer anstehende Tournee verschieben. Am vergangenen Sonntagabend dann der nächste Schock: Bei ihrem Auftritt in Hannover verletzte sich die Schlagersängerin auf der Bühne - die sie wegen einer Blutung sofort verlassen musste. Das Konzert wurde abgebrochen, auch wenn die 38-Jährige "direkt wieder rauswollte", wie sie nun selbst in einem Statement betont. "Allerdings musste dann auch ich erkennen: Die Wunde war zu tief, um weiterzumachen".

Dennoch gibt Fischer Entwarnung: "Macht euch bitte keine Sorgen um mich." Viele Fans hatten sich in den sozialen Netzwerken besorgt über den Zustand der Schlager-Queen geäußert. Diese möchte sich aber nur bei allen bedanken, die sich um sie gekümmert haben: "Mir geht es gut. Ich wurde bestens versorgt". Sie sei später im Krankenhaus fantastisch genäht worden, "und es wurde auch kein Bruch oder Sonstiges festgestellt", heißt es in der Mitteilung.

So zeigt sich Helene Fischer im Netz:

Fischer sei sehr dankbar für die "sensationelle Erstversorgung" - durch das Ärzteteam, ihr eigenes Team und die Sanitäterinnen und Sanitäter. "Ich ziehe meinen Hut vor euch, ihr Engel ohne Flügel", schwärmte Fischer. Das abrupte Ende nage jedoch nach wie vor an ihr: "Mein Herz war schwer von gestern - von diesem abrupten Ende der Show!". Sie habe in der Nacht auf Montag kein Auge zugetan.

Wann Helene Fischer wieder auf der Bühne stehen wird, geht aus dem Statement nicht hervor.