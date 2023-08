Die Gerüchteküche brodelte zuletzt: Hat sich Helene Fischer (39) erneut verletzt? Am Mittwochabend räumte die Schlager-Queen mit den Spekulationen auf. Beim Auftritt in der Kölner Lanxess Arena verriet, welche Geschichte wirklich dahinter steckt.

Schluss mit den Gerüchten: Am Mittwochabend hat Helene Fischer (39) jüngsten Spekulationen um eine angebliche Verletzung eine Absage erteilt. Während eines ihrer Konzerte in Köln teilte die Sängerin laut "RTL.de" eine Anekdote mit ihren Fans: Sie habe sich noch am Nachmittag über einen Bericht, den sie nicht näher beschreibt, "köstlich amüsiert".

Darin sei die Rede von einer neuen Verletzung, die sich Fischer erst kürzlich am Trapez zugezogen haben soll. Das vermeintliche Indiz: ein Tape an ihrem rechten Arm. "Alles Quatsch", wurde Fischer deutlich. Es handle sich dabei einfach nur um "eine kleine Schürfwunde". Die 39-Jährige erklärt: "ich will nicht, dass es weiter aufreißt," Auch sie sei hin und wieder Hausfrau und habe sich einfach nur verbrannt.

Helene Fischer scherzt über neue Gerüchte

Die Schlagzeilen nimmt sie mit Humor und als Anlass, auch sich selbst aufs Korn zu nehmen. Weiter sei in dem Bericht die Rede von etwaigen Spritzen, die die Sängerin für den Heilungsprozess benötigen soll, da sie ja so große Schmerzen habe. "Das einzige, das ich mir spritze, sind Endorphine, damit ich hier die Show überstehe", scherzte Fischer auf der Bühne in der Lanxess Arena über die Gerüchte.

Nach der Tortur im März, als Fischer nur einen Tag vor Tourstart bekannt gegeben hatte, die ersten Konzerte verschieben zu müssen - Grund war eine Rippenfraktur, die sich Fischer bei den Proben zuzog - handelt es sich bei dem Tape also lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme.