Für die Jubiläumsversion von "Atemlos durch die Nacht" holt sich Schlagerstar Helene Fischer eine Powerfrau als Unterstützung: Shirin David steuert ein paar Rap-Verse bei. Auf ihrem YouTube-Kanal hat die Rapperin nun ein Making-of-Video veröffentlicht.

Zehn Jahre sind seit der Veröffentlichung des Kulthits "Atemlos durch die Nacht" von Helene Fischer vergangen. Zum Jubiläum nimmt die Schlagersängerin den Song nun neu auf - als Duett mit der Rapperin Shirin David. Auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlichte die 28-jährige David nun ein Making-of-Video, das den Fans einen Einblick in die Studioaufnahmen des Schlager-Rap-Remixes gewährt.

In dem Video sprechen beide Künstlerinnen voller Hochachtung voneinander: "Ich finde sie als Person, als Mensch, aber auch die Werte, mit denen sie groß geworden ist, und die sie mir gegenüber auch gezeigt hat, die sie ausstrahlt, wahnsinnig, toll", schwärmt Helene Fischer: "Ich mag sie als Künstlerin aber auch, dass sie privat ganz anders ist." Das sei eine der Parallelen zwischen den beiden Sängerinnen. Shirin David "steht zu sich selbst", fährt Fischer fort: "Sie ist eine Vorreiterin im Deutsch-Rap, sie motiviert junge Mädchen und steht auch für Frauen ein." Die 39-Jährige schwärmt weiter: "Ich finde sie ist eine tolle Frau, die in den nächsten Jahren noch sehr viel reifen wird, auch als Künstlerin".

Für Shrin David ist die Zusammenarbeit unglaublich

Auch Shirin David ist voll des Lobes für ihre Duett-Partnerin: "Ich kann nicht aus diesem Video gehen, ohne zu sagen, was es mir bedeutet, dass Helene Fischer mir die Hand reicht, um mit Ihr eine Bühne zu teilen. Sie ist eine sehr authentische Person und gibt mir das Gefühl, dass wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten." Als sie die Anfrage für das Duett bekommen habe, habe sie es selbst nicht glauben können.

Presale für 360-Grad-Jubiläumstour startet

Das Ergebnis der musikalischen Zusammenarbeit ist seit Freitag, 24. November, bei allen gängigen Streamingplattformen abrufbar. Am Samstag, 25. November, werden die beiden Sängerinnen zudem gemeinsam auf der Bühne von "Wetten, dass ..?" im ZDF stehen. Die Sendung, die zum letzten Mal von Thomas Gottschalk moderiert wird, beginnt um 20.15 Uhr.

Ob die Rapperin auch einen Gastauftritt bei Helene Fischers Jubiläumstour 2026 bekommt, ist bislang unklar. 20 Jahre nach der Veröffentlichung ihres ersten Debütalbums "Von hier bis unendlich" wird sich die Schlagersängerin auf einer 360-Grad-Stadiontour präsentieren. Bis Sonntag, 26. November, 17 Uhr, können sich Fans unter www.helene.fischer.de für einen Zugang zum Presale für folgende Auftritte registrieren:

13.06.2026 Berlin, Olympiastadion16.06.2026 Stuttgart, MHPArena20.06.2026 Frankfurt, Deutsche Bank Park23.06.2026 Gelsenkirchen , VELTINS-Arena27.06.2026 Köln, RheinEnergieSTADION04.07.2026 Hamburg, Volksparkstadion11.07.2026 Wien, Ernst-Happel-Stadion14.07.2026 Zürich, Stadion Letzigrund

Der eigentliche Presale startet am Montag, 27. November, um 9.30 Uhr. Ein Konzert in München ist ebenfalls in Planung.