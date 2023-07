"Der König von Palma - Staffel 1", "Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war" und "Mood - Die komplette Serie": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

Der Ballermann als Ekstase-Sehnsuchtsort der Deutschen - bisher wurde dieser Zusammenhang filmisch nur von mehr oder weniger trashigen Komödien hergestellt. Vor allem die Tom-Gerhardt-Klamotte "Ballermann 6" von 1997 fällt einem da ein. Für manche ein Bad-Taste-Kultfilm, für andere ein nerviger Trendartikel des damals neuen zügellosen Party-Selbstverständnisses eines wiedervereinigten Deutschlands. 15 Jahre später folgte 2022 der Versuch, den Ballermann in Dramaform zu erzählen. Die erste Staffel der sechsteiligen Miniserie "Der König von Palma" (auch verfügbar bei RTL+) erscheint nun ebenso wie das Drama "Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war" und die Musical-Serie "Mood" auf DVD und Blu-ray.

"Der König von Palma - Staffel 1" (VÖ: 28. Juli)

Dortmund, 1990: Der vom bürgerlichen Leben genervte Familienvater Matti Adler ( Henning Baum) träumt von einer aufregenden Karriere als Ballermannwirt. Während Frau Sylvie ( Sandra Borgmann) und die beiden Kinder (Lea Selinger, Milo Eisenblätter) noch daheim ausharren, pachtet Kraftmensch Matti eine leerstehende Strandkneipe, legt sich mit der lokalen Mafia an - die einheimisch sprudelnde Geldquellen natürlich nicht an Deutsche weitergeben will - und holt seine Familie auf die Baleareninsel nach. "Der König von Palma" erzählt keine wahre Geschichte. Die Figur des Matti Adlers gab es so nicht. Trotzdem versichern die Serienmacher und Hauptdarsteller Henning Baum, dass Atmosphäre, Kultur und Geschäftsmethoden jener Zeit akribisch recherchiert und nachgebildet wurden. Herausgekommen ist eine Nostalgie-satte Miniserie mit schrecklich "schönen" Frisuren, Klamotten und Partyriten der frühen 90-er. Die inzwischen zwei Staffeln sind auch bei RTL+ zum Stream abrufbar.

Preis DVD: circa 15 Euro

DE/ES, 2022, Regie: Damian John Harper, Laufzeit: 266 Minuten

"Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war" (VÖ: 27. Juli)

Kinder in einer psychiatrischen Einrichtung aufwachsen lassen, das finden viele vielleicht nicht "normal". Aber was ist das schon, "normal"? David Meyerhoff ( Devid Striesow) ist Direktor der größten psychiatrischen Klinik in Schleswig-Holstein. Mit den Kindern spricht er relativ offen über seine Arbeit. Vor allem Joachim (Camille Loup Moltzen), der jüngste seiner drei Söhne, versteht sich gut mit den Patientinnen und Patienten. Die Mutter, die träumt sich immer wieder weit weg, indem sie Bilder von romantischen italienischen Landschaften malt. Irgendwann erleidet sie unterm Weihnachtsbaum einen schweren Nervenzusammenbruch. "Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war" ist angelegt als Coming-of-Age-Drama. Es wird geweint und geschrien, aber auch viel gelacht. Der Film basiert auf dem gleichnamigen autobiografischen Roman von Joachim Meyerhoff, der 2013 zum Bestseller wurde.

Preis DVD: circa 13 Euro

DE/BE, 2023, Regie: Sonja Heiss, Laufzeit: 116 Minuten

"Mood - Die komplette Serie" (VÖ: 28. Juli)

Der Weg nach oben ist steinig - vor allem dann, wenn man ganz unten am Ende der Nahrungskette steht. Das weiß auch die Mittzwanzigerin Sasha (Nicôle Lecky), die vom großen Durchbruch als Musikerin träumt. Vor allem ihren spießigen Stiefvater Kevin (Paul Kaye) treibt sie mit ihrer Antriebslosigkeit regelmäßig zur Weißglut. Dass Sasha nicht wirklich gegen ihre Eltern, sondern vor allem gegen sich selbst kämpft, sieht Kevin nicht - und er setzt seine Stieftochter vor die Tür. Allein, obdachlos und ohne Job: nicht gerade die besten Voraussetzungen, um reich und berühmt zu werden. "Mood" erzählt davon, wie Sasha es trotzdem schafft, ihren eigenen Weg zu gehen - nicht zuletzt dank Influencerin und Partygirl Carly (Lara Peake), die ihre Bekannte kurzerhand bei sich aufnimmt. Die Musical-Miniserie, die auf einem von Hauptdarstellerin Nicôle Lecky geschriebenen Theaterstück basiert, feierte in Großbritannien bereits im Frühjahr 2022 Premiere und wurde unter anderem mit zwei BAFTA Awards ausgezeichnet.

Preis DVD: circa 16 Euro

GB, 2022, Regie: Dawn Shadforth/Stroma Cairns, Laufzeit: 270 Minuten