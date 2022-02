In der Miniserie "Der König von Palma" spielt Henning Baum einen Party-Macher auf Mallorca, der sich am aufstrebenden Ballermann Anfang der 90-er mit dem organisierten Verbrechen anlegt. Privat ist der Ekstase-Hotspot allerdings keine Urlaubs-Option für den 49-jährigen Schauspieler.

Auch wenn Henning Baum kein Problem damit hat, in die Rolle des Macho-Schlawiners zu schlüpfen - den hünenhaften Schauspieler komplett mit seiner Paraderolle als "Der letzte Bulle" zu identifizieren, wäre dennoch zu kurz gedacht. Der begeisterte Kraftsportler ist auch ein Feingeist. Einer, der das Theater liebt, Philosophen studiert und seine freie Zeit lieber in der Natur und dort verbringt, wo es einsam ist und die Gedanken schweifen können. Mit anderen Worten: nicht am Ballermann.

Dort aber spielt die Serie "Der König von Palma", die am Donnerstag, 24. Februar, beim Streamingdienst RTL+ startet. Privat wäre dieses Urlaubsziel eher nichts für ihn, sagte der 49-Jährige im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau.

"Die gemeinsame Droge wird rituell geteilt"

"Ich bin vor dem Seriendreh nie dort gewesen. Im Urlaub habe ich immer andere Erlebnisse gesucht. Man muss den Wunsch in sich tragen, sich am Ballermann zu verlieren. Nur dann macht es Sinn." Trotzdem ist Henning Baum kein grundsätzliches Kind von Traurigkeit, wenn es ums Feiern geht - nur eben eher im privaten Rahmen.

Nur mit dem Münchener Oktoberfest verbindet der Mann aus dem Ruhrgebiet Ballermann-artige Erlebnisse in Reinkultur: "Da war ich die letzten Jahre immer mal eingeladen und hatte vorher nie besondere Lust zu kommen. Aber dann ist es, wie es sein muss: Man trinkt eine Maß und schon übernimmt Dionysos. Die gemeinsame Droge wird rituell geteilt, die Kapelle spielt einen Tusch, man macht das Prosit - und dann geht es los. Nach zwei Maß hat man dermaßen die Lampe an, dann tanzt man mit auf den Tischen."