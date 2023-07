"Ich habe vielleicht fünf bis sechs Mal gedrückt, und dann kam die plötzlich wieder": Schauspieler Henning Baum hat bei Dreharbeiten für eine RTL-Reportage eine Frau erfolgreich reanimiert. "Rettungsdienst am Limit", heißt der neue Film aus der Reihe "Einsatz für Henning Baum".

Nach Polizei und Bundeswehr blickt Schauspieler Henning Baum ("Der letzte Bulle") in der RTL-Reportagereihe "Einsatz für Henning Baum" zum dritten Mal hinter die Kulissen einer systemrelevanten Berufsgruppe. In dem neuen Filmbeitrag heißt es programmatisch im Untertitel: "Rettungsdienst am Limit".

Baum, der während seines Zivildiensts einst selbst eine Ausbildung zum Rettungssänitäter absolviert hatte, konnte während der Dreharbeiten sogar selbst ein Leben retten. Die dramatischen Szenen sind am Donnerstag, 20. Juli, um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Der Vorfall ereignete sich, als Henning Baum die bayerische Luftrettung in Dinkelsbühl begleitete.

"Wir sind gerufen worden, weil es hieß, eine alte Dame im Altenpflegeheim sei - das war ein bisschen unklar - in großen gesundheitlichen Schwierigkeiten", erinnert sich Baum in der Doku. Als sie ankamen, sei die Patientin bereits bewusstlos und mit "Schaum vor dem Mund" am Boden gelegen, wie der 50-Jährige weiter beschreibt: "Ich hab in dem Moment sofort gedacht: Das ist ernst, das ist richtig ernst hier - und vermutlich geht es nicht gut aus." Er habe am Körper einen Druckpunkt für Reanimation gesucht: "Ich habe vielleicht fünf bis sechs Mal gedrückt, und dann kam die plötzlich wieder."

"Sind Sie der aus dem Fernsehen?"

Da ein Flug durch die instabile gesundheitliche Lage unmöglich war, wurde die Patientin in den Rettungswagen geladen. Dort kehrte plötzlich das Leben in sie zurück. Sie konnte sogar wieder lächeln: "Sind Sie der aus dem Fernsehen?", fragte sie Baum. "Krimi, oder?" Der Schauspieler war berührt: "Es kam völlig überraschend, dass sich der Gesundheitszustand der Patientin plötzlich so verbessert hat, vor allem auch der Gemütszustand", erklärt er im Film: "Wenn ein Mensch so am Boden liegt und da ist kein Bewusstsein drin, wirkt er schon sehr tot." Doch mit dem Lächeln sei auch die Persönlichkeit schlagartig zurückgekommen.

Am Ende der Szene zeigt sich Henning Baum dennoch bescheiden: "Ich würde nicht sagen, dass wir ihr das Leben gerettet haben, aber wir sind zur richtigen Zeit da gewesen. Wir haben uns darüber gefreut, aber dann kam der nächste Einsatz." Die Reportage "Einsatz für Henning Baum - Hinter den Kulissen der Polizei" aus dem Jahr 2021 wird am Donnerstag, 27. Juli, um 20.15 Uhr bei RTL wiederholt. "Einsatz für Henning Baum - Was es jetzt heißt, Bundeswehrsoldat zu sein" folgt am Donnerstag, 3. August, zur gleichen Sendezeit, gefolgt von "Baum & Möhring - Im Einsatz mit Spezialeinheiten" um 22.35 Uhr.