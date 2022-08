Das "heute journal" bekommt Zuwachs: Ab Donnerstag, 18. August wird Anne Gellinek das Moderationsteam erweitern und die wichtigsten Nachrichten im ZDF präsentieren.

Ab Oktober wird Anne Gellinek neue ZDF-Hauptredaktionsleiterin "Aktuelles" - und nun auch das Nachrichtenmagazin "heute journal" moderieren. So wie ihre Vorgängerin Bettina Schausten, die zukünftig das Amt der Chefredakteurin des ZDF übernimmt, wird sie gelegentlich die Nachrichten präsentieren und das Moderationsteam unterstützen.

Zu sehen ist Gellinek bereits zum ersten Mal am Donnerstag, 18. August, 21.55 Uhr, in den drei Folgetagen wird sie mit Moderatorin Gundula Gause vor der Kamera stehen. Ab Montag, 22. August, beginnt die neue Moderationswoche mit Marietta Slomka, die Woche darauf wird Christian Sievers die Nachrichten des "heute journal" übernehmen.

Anne Gellinek ist in Mülheim/Ruhr geboren und seit 2015 als Leiterin des ZDF-Studios in Brüssel tätig. Seit insgesamt 30 Jahren arbeitet sie für das ZDF als Reporterin und Korrespondentin aus dem In- und Ausland. Nun wird sie die Nachfolgerin von Bettina Schausten, die ab Oktober den Posten von Chefredakteur Peter Frey antreten wird.