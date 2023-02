Als Co-Moderatorin war Dunja Hayali bereits im "heute journal" zu sehen, doch am Montagabend stand für die Journalistin eine große Premiere an: Zum ersten Mal präsentierte sie die Nachrichten als Hauptmoderatorin.

Das Team des "heute journals" hat eine neue Moderatorin mit an Bord: Dunja Hayali. Bereits am Montagabend stand sie als Hauptmoderatorin vor der Kamera. Thematisiert wurde die neue Moderationsaufgabe der 48-Jährigen in der Sendung allerdings nicht. Im Mittelpunkt von Hayalis erster Sendung stand der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der sich am Freitag, 24. Februar, zum ersten Mal jährt.

Bekannt wurde Hayali als Moderatorin für das "Aktuelle Sportstudio" und das "ZDF-Morgenmagazin", das sie seit Oktober 2010 als Nachfolgerin von Patricia Schäfer präsentierte. Im April 2007 übernahm sie die Co-Moderation des "heute-journals" vorrangig neben dem damaligen Hauptmoderator Steffen Seibert. In dieser Rolle war sie zum letzten Mal im September 2010 zu sehen.

Bereits vor knapp einem Monat gab der Sender Hayalis Wechsel zum "heute journal" bekannt. "Die besten Köpfe sollen unser Flaggschiff präsentieren", hieß es in einem Statement des ZDF.