Am 5. Mai ist Welthändehygienetag! Dass Hygiene wichtig ist, sollte seit der Pandemie wohl jeder verstanden haben. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass sich jeder daran hält ...

Am 5. Mai ist Welthändehygienetag. Doch obwohl in Zeiten der Corona-Pandemie inzwischen wohl jeder gelernt haben sollte, wie wichtig es ist, sich an die Hygiene-Vorschriften zu halten, scheint es nicht selbstverständlich zu sein. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) setzen nur 81,4 Prozent der Bevölkerung die Empfehlung, sich 20 Sekunden die Hände zu waschen, um - obwohl mit 91,8 Prozent dem Großteil die Bedeutung dieser Schutzmaßnahme bekannt ist.

Dabei spielt das Händewaschen eine sehr wichtige Rolle im Rahmen der Hygieneregeln - und das nicht erst, seit es Corona gibt. Insbesondere, wenn Sie nach Hause kommen, nach dem Naseputzen, Husten oder Niesen sowie vor und nach dem Absetzen der Maske sollten Sie Ihre Hände reinigen. Auch wenn Sie Kontakt zu anderen Menschen hatten, Oberflächen berührt haben sowie vor dem Essen und - das sollte sowieso selbstverständlich sein - nach dem Toilettengang.

Waschen - aber richtig!

Besonders wichtig ist es, dass Sie Ihre Hände richtig waschen: Befeuchten Sie sie zunächst mit Wasser. Nun die Hände von allen Seiten und in den Finger-Zwischenräumen 20 bis 30 Sekunden gründlich einseifen. Anschließend die Hände unter fließendem Wasser gründlich abspülen und abtrocknen.

Sollten Sie unterwegs und Händewaschen gerade nicht möglich sein, kann auch ein Desinfektionsmittel zur Hand genommen werden und so mögliche Krankheitserreger abtöten. Das BZgA empfiehlt die Verwendung von Desinfektion allerdings nur bei Kontakt mit erkrankten Personen. Gründliches Händewaschen und Putzen reichen im Alltag zur Keimbeseitigung vollkommen aus.