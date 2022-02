Eine ganze Sendung ohne Corona? Das gab's bei der "heute-show" (ZDF) schon lange nicht mehr. Möglich machte es die heilige Aufregung über die "Imagekatastrophenspiele" in Peking und die noch heiligere Erkenntnis: "Der Papst ist vielleicht doch nicht unfehlbar!"

Perfektes Timing, wenn man so will: Die Olympia-Eröffnungszeremonie war noch nicht lange vorbei, da wetzten Oliver Welke und das "heute-show"-Team schon die satirischen Messer: "Die Welt zu Gast bei Freunden", griff Welke das offizielle Motto der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 ("Sommermärchen") auf und ergänzte es boshaft: "bei Freunden, die Menschen unterdrücken und keinen Widerspruch dulden."

Das Team hatte wohl die Eröffnungsfeier gesehen. Es berichtete, dass die Taiwanesen vom IOC zur Teilnahme an der Zeremonie gezwungen worden seien - eigentlich hätten sie die Veranstaltung schwänzen wollen, weil ihnen nicht erlaubt worden war, unter dem Namen Taiwan als Repräsentanten eines eigenständigen Staates einzumarschieren. Im Stadion wohlgemerkt. Neben den Taiwanesen galt das Mitleid von Welke auch den "Klatsch-Komparsen", die da stundenlang tänzelnd für Pseudo-Stimmung hätten sorgen müssen. Welke böse: "Motto: Wer nicht hüpft, der ist Uigure, hey, hey!"

IOC: "Powered by Zwangsarbeit!"

Noch schärfer als mit Chinas Staatschef Xi Jinping ging Welke aber mit dem International Olympic Committee (IOC) und seinem deutschen Präsidenten Thomas Bach ins Gericht (O-Ton Welke: "Dieser absolutistische Feudalverein mit seinem deutschen Sonnenkönig"), die es geschafft hätten, Olympia "mal wieder in eine lupenreine Diktatur zu vergeben". Angesichts der wenig winterlichen Witterungsverhältnisse vor Ort hatte Welke für die Zukunft einen Tipp: "Wenn schon Diktatur, könnte man dann nicht mal eine nehmen, in der Schnee fällt?" Die Spiele in Peking seien die ersten Winterspiele, die ausschließlich auf Kunstschnee stattfänden.

Welke schüttelte den Kopf darüber, dass die Spiele in den "schärfsten Überwachungsstaat der Welt" vergeben worden seien und monierte, dass das IOC "wieder einmal" kein Wort zum Schicksal der Uiguren und eingesperrter Menschenrechtsaktivisten verloren hätte. Aber, so Welke: "Da geht's ja auch nicht um Menschenrechte, da geht's um wichtigeres: die Bromance zwischen Bach und Xi." Außerdem würde das IOC ja unter anderem von Anta ausgestattet. Der chinesische Bekleidungskonzern bezieht seine Baumwolle auch aus der Uiguren-Provinz Xinjiang. "IOC powered by Zwangsarbeit", kommentierte Welke sarkastisch.

"Thomas Bach macht sich zum Büttel von Diktatoren!"

Die ganze Veranstaltung kommt Welke verlogen vor. ARD und ZDF hätten im Olympia-Vorfeld vielleicht "auch mit einem My schlechtem Gewissen" so viel über Uiguren und Menschenrechtsverletzungen berichtet, "weil sie genau wissen, dass weder das IOC noch diese Spiele ohne Fernsehgelder existieren könnten".

Kein Wunder, dass Gernot Haßknecht (Hans-Joachim Heist) eine Ehrung, "die keiner will", Thomas Bach zusprach: Der Titel "Der aktuell peinlichste Deutsche überhaupt" ging an Bach, weil er sich "zum Büttel von Diktatoren" mache, wie Haßknecht schwadronierte. Xi, Putin, Kim Jong-un - "In Bachs Fotoalbum ist das Who-is-who der ganz bösen Jungs." Diktatoren umkuscheln, Sportler ausnutzen, in Milliardenhöhe die große Kohle scheffeln (und zwar steuerfrei) - Haßknechts Fazit zu Bach: "Wenn Im-Strahl-Kotzen endlich olympisch wird, hol' ich jedes Mal Gold."

Ist der Papst doch nicht unfehlbar?

Ernsthafte Konkurrenz könnte Bach als "peinlichster Deutscher" dieser Tage höchstens von Alt-Papst Benedikt bekommen, der, wie Welke formulierte, "gerade auch eine mittelschwere Imagekrise" erlebe, wie "die katholische Kirche generell". Das Gutachten über das Erzbistum München und Freising habe nicht nur ergeben, dass die Kirche jahrzehntelang systematisch ihre Täter schützte, sondern, dass auch der Ex-Papst und Ex-Kardinal Ratzinger "mit drin steckte".

Erstens habe er sich, so Welke, laut Gutachten des Fehlverhaltens in mehreren Vertuschungsfällen schuldig gemacht. Zweitens habe er dann auch noch geschwindelt, als es um die Teilnahme an einer Sitzung ging, in der ein konkreter Missbrauchsfall Thema war - der entsprechende Priester sei anschließend in Ratzingers Bistum "geparkt" worden. Benedikts Sprecher hätten zwar argumentiert, dass es sich nicht um eine Lüge, sondern um einen Fehler gehandelt habe, aber das habe, so Welke, trotzdem Konsequenzen: "Entweder er hat einen Fehler gemacht oder gelogen - heißt das jetzt, dass der Papst am Ende doch nicht unfehlbar ist?"

Beging die Kirche "Beihilfe zum Missbrauch"?

Welke zürnte nicht nur der Kirche (das "Vertuschen und Verstecken" sei "Beihilfe zum Missbrauch") und deren immer wieder leeren Demutsgesten ("Wir beten für die Opfer"), sondern auch der Tatsache, dass die Kirche in Sachen Missbrauch jahrzehntelang gegen sich selbst ermitteln durfte - ohne Eingreifen der Staatsmacht. Welke: "Es gab in Deutschland, und dafür muss man sich wirklich schämen, jahrelang keine einzige staatsanwaltliche Durchsuchung einer Kirchenverwaltung."

Das sei, als würde ein erwischter Drogendealer nicht von der Polizei, sondern vom "Deutschen Drogendealer-Verband" verhört und dann zur Strafe an eine andere Ecke "direkt am Kinderspielplatz" zum Dealen geschickt.

Frauen als Priester? Das kann noch dauern

Derzeit tagt der Synodale Weg zu einer möglichen Neuausrichtung der Kirche, doch Moraltheologe Olaf Schubert (Michael Haubold) äußerte sich skeptisch, was die Reform- und Modernisierungsmöglichkeiten angeht: "Was bringt Modernisierung? Wenn man den toten Hamster frisch lackiert, wird er trotzdem nicht auferstehen."

Auch beim Thema "Frauen als Priester", so meinte Schubert, sei nicht viel zu machen. Rom sehe sich "mit der Achse Iran und Kabul" als letzte Bastion gegen den "Feminismus-Terror". Nicht zu Unrecht wohl, so Schubert: "Die Grundschuld liegt nun mal bei der Frau, sie hat viel Porzellan zerschlagen. Wer hat den Apfel gegessen? Eva! Und Maria hat den Josef betrogen und mit dem Heiligen Geist rumgemacht." Da sei es durchaus verständlich, dass die Kirche "mit Frauen im Amt etwas fremdelt". Es sei an der Frau, das "verlorene Vertrauen" zurückzuholen, und das könne schon "zwei-, dreitausend Jahre dauern."