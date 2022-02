Große Kapelle für einen Gast auf dem Rückzug, Erleichterung über einen Scherz in Russland, närrische Freude über die Narren von Köln - die Welt, aus den Augen der "heute-show" (ZDF), kann durchaus in positivem Licht erstrahlen.

Tschinderassabumm für einen Dauergast. Die "heute-show" (ZDF) verabschiedete das Corona-Virus mit großem Zapfenstreich. Denn, so hat laut Moderator Oliver Welke die Bund-Länder-Runde beschlossen: Am 20. März endet Corona. Also, schränkte Welke ein, natürlich nicht wirklich, aber "wir machen dann einfach nicht mehr mit". Dann sei nämlich Freedom Day.

Deshalb wurde der so hartnäckige wie ungeliebte Kumpel mit großem Zapfenstreich verabschiedet und ihm zu Ehren während der ergreifenden Zeremonie die Gassenhauer "Niemals geht man so ganz", "Du hast die Impfpflicht vergessen" und "Hab ne Mutante aus Marokko und die kommt" gespielt. Dem scheidenden Virus ging die Zeremonie nah und es trauerte unter Tränen: "Das war ne super Zeit bei euch. Euer Föderalismus, die fehlende Digitalisierung - ich konnte nirgends besser arbeiten als bei euch."

Aber das Virus gibt die Hoffnung nicht auf: "Leute, wir sehen uns im Herbst! Bleibt gesund und: Nieder mit der Maskenpflicht!"

Welke: Die Politik wird den Sommer

Auch Welke fürchtet ein baldiges Wiedersehen und wagte eine "freche Prognose": "Wir werden auch diesmal den Sommer wieder nicht nutzen, um uns auf den Pandemie-Herbst vorzubereiten." Warum nicht? "Zu gutes Wetter, zu viele Wahlen, da will sich kein Politiker unnötig unbeliebt machen."

Dabei sei es unfassbar peinlich, auf welche einfache Fragen man in Deutschland immer noch keine Antworten habe. Wie viele Krankenhausbetten stehen eigentlich zur Verfügung, wie viele sind von Corona-Patienten belegt? Wie viele Menschen sind hierzulande überhaupt geimpft? "Klar, ein Impfregister würde enorm helfen", meinte Welke, aber: "Das wird genauso wenig kommen wie die allgemeine Impfpflicht."

Lieber Karnevalspause statt Impfpflicht-Debatte

Dafür kehrt der Fasching zurück. Der ist sogar schuld daran, dass im Februar nicht weiter über die Impfpflicht diskutiert werden konnte. Letzten Mittwoch fiel die Impf-Debatte im Bundestag aus und leider, so Welke, gibt es im Februar - wegen des Karnevals - nur eine Sitzungswoche. "Ich wünschte, es wäre ein Witz", witzelte Welke säuerlich, ist es aber nicht. "Das sieht man auch, wie wichtig uns das mit der Impfpflicht ist."

Während sich Ulrich von Heesen, Mitglied des Elferrats der Kölner Karnevalsgesellschaft "De fidele Leberzirrhosen", freute, dass die Stadt Köln sich zur allumfänglichen "Brauchtumszone" erklärte, in der Karneval fast unbegrenzt möglich ist, teilte Welke die Euphorie über die Erschaffung dieser "Gehege für das kontrollierte Die-Sau-raus-lassen" nicht. Immerhin ist der Karneval auch schuld, dass es nächste Woche keine "heute-show" gibt. Welke: "Da ist Karneval und da wird nicht gelacht." Stattdessen wird "Mainz bleibt Mainz" übertragen.

Von Heesen brachte es per jeckem Schüttelreim auf den Punkt: "Alle feiern oben ohne in der Kölner Brauchtumszone. Saufen, knattern ohne Pause, nur Welkes Oli sitzt zu Hause."

Putin spielt Doppelkopf mit Lukaschenko, Assad und Schröder

Recht witzig unterwegs war auch Kanzler Olaf Scholz bei seinem Besuch in Russland, wo er, so Welke, nicht nur Vladimir Putin auf offener Bühne mehrfach widersprochen hatte, sondern dann einen "echten Boss-Move" zeigte - und einen Scherz machte. "Wow", meinte Welke, "und der dritte Weltkrieg wurde, wenn schon nicht verhindert, dann doch zumindest verschoben".

Der amerikanische Geheimdienst hatte den Einmarsch der Russen in die Ukraine für vergangenen Mittwoch vorhergesagt. Warum so präzise? Welke: "Man hat den Terminkalender Putins gehackt." Und da war klar der Mittwoch der einzig mögliche Tag, alle anderen waren besetzt mit Valentinstagskuscheln mit dem Lieblingspferd (Montag), Olaf-Besuch (Dienstag), Botox-Routine (Donnerstag) und der freitäglichen "Doppelkopfrunde mit Lukaschenko, Assad und Gerhard Schröder".

"Wenn nicht jetzt, wan tan?" Macht sich China auf nach Taiwan?

Wie könne man, so fragte Welke, mit Putin noch in einen ernsthaften Dialog treten? Die Nato-Ost-Erweiterung sei nicht "unbedingt pfiffig" gewesen. Andererseits hätten auch kleinere Staaten ein Recht auf Selbstbestimmung. Zudem hätte gerade Putin selbst viel dafür getan, dass seine Nachbarländer in die Nato drängten. Welke: "Über die Hälfte der Ukrainer war klar gegen einen Nato-Beitritt - bis zur Annexion der Krim 2014."

Andererseits könne Russland nach gegenwärtigem Stand mit den Sanktionen des Westens ganz gut leben. Welke: "Immerhin hat Deutschland erst nach der Annexion der Krim mit Russland Nordstream II fix gemacht." So lasche Sanktionen seien gefährlich. "China wird sich genau anschauen, was da passiert." Und wenn die westliche Antwort wieder so weich sei, könne sich China am Ende denken "Auf nach Taiwan!", denn: "Wenn nicht jetzt, wan tan?"

"Du Warmduscher!" ist das neue respektvolle Kompliment

Noch wurde der drohende bewaffnete Konflikt nicht konkret. Die explodierenden Energiekosten aber seien, so Welke, eine fatale Nebenwirkung der Ukraine-Krise. Gaspreis verdoppelt, Heizöl bei plus 65 Prozent. Doof für die Verbraucher ("Die Nebenkostenabrechnung wird zum natürlichen Feind des Mieters"), aber gar nicht mal so schlimm für den Staat, denn: "In diesem Jahr werden wohl 1,4 Milliarden Euro mehr an Energie- und Stromsteuer in die Staatskassen fließen."

Nur davon bekämen die Verbraucher nach derzeitigem Stand zu wenig zurück, die für Wohngeldempfänger, Studenten und Azubis angekündigten Einmalzahlungen seien "ein Tropfen auf den kalten Stein". Auch danach bliebe die Situation wohl angespannt. "Wir leben in verrückten Zeiten", meinte Welke. "Warmduscher ist keine Beleidigung mehr, sondern ein Kompliment. Ein schräges Hobby für die Superreichen."