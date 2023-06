Die Relegationsspiele zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV sowie zwischen Arminia Bielefeld und dem SV Wehen Wiesbaden können Fußballbegeisterte live im Free-TV, bei Sky und im Live-Stream verfolgen.

Bevor sich die Bundesliga in die Sommerpause verabschiedet und in Berlin der Pokalsieger ermittelt wird, rollt noch ein letztes Mal der Ball. In den Relegationsspielen zwischen dem 16. der Bundesliga, dem VfB Stuttgart, und dem Tabellendritten der 2. Liga, dem Hamburger SV, entscheidet sich ein weiteres Mal der Auf- beziehungsweise Abstieg. Auch für den Tabellen-16. der 2. Bundesliga, Arminia Bielefeld, sowie den Wehen Wiesbaden" itemprop="name" />SV Wehen Wiesbaden aus der 3. Liga geht's um die nahe sportliche Zukunft.

Fußballfans können live dabei sein, wenn zwei Bundesliga-Urgesteine um den letzten verbliebenen Platz im Oberhaus des deutschen Fußballs kämpfen. Sowohl das Hinspiel in Stuttgart am Donnerstag, 1. Juni (Anstoß 20.45 Uhr) als auch das Rückspiel am Montag, 5. Juni (Anstoß 20.45 Uhr) zeigen SAT.1 und Sky live.

Ob es für Wehen Wiesbaden zu einer Rückkehr in die 2. Liga kommt oder ob Arminia Bielefeld erneut in die Drittklassigkeit absteigen muss, entscheiden die beiden Relegationsspiele am Freitag, 2. Juni in Wiesbaden (Anstoß 20.45 Uhr) und am Dienstag, 6. Juni, in Bielefeld (20.45 Uhr). Auch diese beiden Begegnungen werden von SAT.1 und Sky live übertragen.

Wer es sich aus zeitlichen Gründen nicht rechtzeitig vor dem heimischen Fernseher bequem machen kann, hat die Chance, alle vier Partien live im Stream des Streaming-Anbieters WOW zu verfolgen.

Relegationsmodus

Genau wie in den UEFA-Europapokalwettbewerben gibt es auch in den vier Relegationsspielen keine Auswärtstorregel mehr. Das jeweilige Team, dass nach Hin- und Rückspiel die meisten Treffer erzielt hat, entscheidet die Relegation für sich. Bei gleicher Trefferanzahl nach Ablauf der 90 Minuten des Rückspiels geht es in die Verlängerung. Sollte danach immer noch kein Sieger feststehen, kommt es zum Elfmeterschießen.

Die Relegationsspiele im Überblick

Bundesliga - 2. Bundesliga

Hinspiel am Donnerstag, 1. Juni: VFB Stuttgart vs. Hamburger SV (20.45 Uhr live bei SAT.1 und Sky)

Rückspiel am Montag, 5. Juni: Hamburger SV vs. VFB Stuttgart (20.45 Uhr, live bei SAT.1 und Sky)

Bundesliga - 3. Liga