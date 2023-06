Captains Dinner am Finaltag: Ex-"Traumschiff"-Kapitän Thilo (52) gibt sich am letzten Tag der "Dinner"-Woche in Krefeld die allergrößte Mühe. Bei den Gästen erntet er mit seinem gehobenen Menü Urteile von "supertoll" bis "nicht so der Burner".

"Ich habe meine Frau damals auf der MS Deutschland kennengelernt, dem Kreuzfahrtschiff, auf dem ich dann Erster Offizier war", erzählt Thilo von seinem ungewöhnlichen Werdegang. Denn der heutige Gastgeber war tatsächlich einmal Kapitän auf dem echten ZDF-"Traumschiff". Ob Thilo das "perfekte Dinner" unbedingt gewinnen will? "Schaun wir mal", macht er sich an die Zubereitung seiner drei Gänge. Los geht's mit Consommé und Crêpes, gefolgt von "Heimischer Hirsch goes Pianura Padana" und einer Ménage-à-trois mit Käse zum Dessert.

"Der spielt in einer hohen Liga", hat Angelika (63) durchaus Erwartungen. "Selbst für Profi-Köche ambitioniert." Beim Dessert grinst sie: "Ménage-à-trois ist natürlich etwas Anrüchiges." Joana (28) hat eine ganz andere Idee: "Ich erwarte eine gemischte Käseplatte mit mehreren Zusatzkomponenten."

Thilo vertut sich mit dem Zeitmanagement

Kurz vor 20 Uhr flüstert Angelika Joana und Karina (42) zu: "Jetzt habe ich Hunger." Doch die Consommé mit Waldpilz-Wild-Crêpes lässt auf sich warten. "Ich hatte das ja geplant, alles schon vorher zu machen", bemerkt Thilo, dass ihn das Crêpes-Befüllen zeitlich zurückwirft.

Das Aufgießen des Süppchens mit der Kaffeekanne am Tisch beeindruckt seine Gäste jedoch. "Das habe ich ja noch nie so gesehen", staunt Karina über den edlen Service. "Das sieht sehr professionell aus." Sie hat jedoch ein geschmackliches Problem mit dem Wild: "Es war ok, aber auch nicht so der Burner." Joanas Fall ist es ebenfalls nicht: "Das war so ein penetranter Wildgeschmack." Dafür ist Angelika restlos zufrieden: "Consommé ist ein absolutes High-Level-Produkt." An dem findet sie nichts zu kritisieren: "Die Vorspeise war supertoll und hat höchsten Ansprüchen Genüge getan."

Viel Wein, nichts zu essen

Um 21.30 Uhr stellt Karina am Tisch fest: "Das Schlimme ist, dass wenn man so viel Wein trinkt und dann nichts isst, geht er einem in den Kopf." Denn auch für den heimischen Hirsch mit Cassis-Schokoladen-Soße und Risotto nimmt sich Thilo viel Zeit. Um 22.20 Uhr schmiert sich Karina ein Butterbrot. "Essen um elf" findet auch Angelika nicht gut: "Das war schon grenzwertig. Wenn ich in einem Lokal gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich gegangen." Derweil dekoriert Thilo mit der Pinzette kleine Kunstwerke auf die Teller.

"Ich wollte nur, dass ihr nochmal ein bisschen Hunger bekommt", entschuldigt sich Thilo für die Wartezeit. "Der Hirsch ist perfekt", lobt Angelika und mag auch das Risotto. "Die Soße ist der Hammer", schwärmt Karina. Der Hirsch schmeckt ihr besser als die Vorspeise, "trotzdem würde ich es nicht nochmal essen". Angelika findet auch die Hauptspeise "absolut fantastisch".

Das Käse-Dessert ist "geschmacklich eine Erlebnisreise"

"Wir haben gleich Mitternacht. Das ist eigentlich meine Bettzeit", schaut Karina müde auf die Uhr. Um 0.14 Uhr gibt's die Ménage-à-trois: Eis mit Roquefort, New York Cheesecake und Crème brûlée vom Bergkäse. "Ich wollte mal neue Geschmäcker ausprobieren", begründet Thilo seine Wahl. "Ich habe sowas noch nie gegessen, was du da gemacht hast", bezeichnet Karina das Dessert als "geschmacklich eine Erlebnisreise".

Trotz Wartezeiten zückt Angelika die Zehn, Joana und Karina vergeben hingegen nur sechs und sieben Punkte. Thilo landet mit 23 Punkten auf Platz drei, den Wochensieg holt sich Joana mit 25 Punkten.