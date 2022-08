Himmel hilf! Ein Flugbegleiter bekommt ausgerechnet bei einer luftig-leichten Frage ernsthafte Probleme und fällt tief. Schwierig wird es auch für eine Hotelmanagerin, die sich über "merkwürdige Fragen" bei Günther Jauch beschwert und mehrfach auf dem Schlauch steht.

Nachdem die Kandidaten vergangene Woche um drei Millionen Euro spielen konnten, ist bei "Wer wird Millionär?" am Montagabend wieder Normalität angesagt: Eine Million Euro winkt als Hauptgewinn bei Günther Jauch. Kandidat Sebastian Hoos will schon von Berufs wegen hoch hinaus: Der Frankfurter ist Flugbegleiter. Doch ausgerechnet ihm wird eine Frage zum Verhängnis, die mit einem Himmelsobjekt zu tun hat.

Erste Unsicherheiten zeigt er schon bei der 2.000-Euro-Frage. Gesucht ist der Name einer Spezial-Ausgabe, die anlässlich ihres 66. Geburtstages in der "Apotheken Umschau" erschien. Hoos rätselt: Rentner-Bravo? Ü-80-Playboy? Hörgeräte-Hörzu? Nur Tante Emma Laden Emma schließt er aus. Aus Unsicherheit nimmt er den 50:50-Joker - und ist danach auch nicht schlauer. "Mich haben sie erwischt", stöhnt er. Günther Jauch ist die Schadenfreude ins Gesicht geschrieben: "Selten hat man ein hilfloseres Bündel Mensch auf diesem Stuhl gesehen", sagt er süffisant lächelnd. Nur mit Not rettet sich Hoos zur richtigen Antwort. Jauch: "Rentner-Bravo ist doch der gängige Spitzname der Apotheken Umschau!"

Günther Jauch wundert sich über "respektlose Formulierung"

Der Kandidat präsentiert dem Moderator überraschend ein altes Foto, auf dem seine Schwester neben Günther Jauch zu sehen ist: "Das war vor 35 Jahren! Sie hat mit einem Bild gewonnen, dass sie von mir gemalt hat", erklärt Hoos stolz. Jauch hat jedoch nur Augen für sein früheres Ich. "Der Bauch war damals super!", strahlt er.

Bei der 16.000-Euro-Frage will er von Hoos wissen: Was kann man von der Erde aus beim Blick auf den Jupiter beobachten? A) Dicker grüner Streifen B) Großer roter Fleck C) Riesiges schwarzes Loch oder D) Fetter gelber Klecks. Wer in der Schule aufgepasst hat, sollte das beantworten können. Günther Jauch winkt auch schon ab: "Das fragt ihr einen Flugbegleiter?! Leute, der fährt doch jeden Tag daran vorbei", frotzelt er. Hoos fühlt sich dann auch ziemlich sicher. "Man nennt das nicht Streifen, aber da ist doch dieser Schweif um den Jupiter", sagt er. Schnell wird klar: Er verwechselt offensichtlich den Saturn mit dem Jupiter.

Obwohl er noch zwei Joker hat und er sich über "die respektlose Formulierung" wundert, loggt er A) Dicker grüner Streifen ein - eine fatale Fehlentscheidung. Der rote Flecke wäre richtig gewesen. Da Hoos die Sicherheitsvariante mit drei Jokern gewählt hat, fällt er durch die falsche Antwort auf 500 Euro zurück. "Schade!", ist seine relativ gefasste Reaktion auf das frühe Aus.

Jauch spottet: "Werden sie im Saarland gefangen gehalten?"

Julia Mazzotta ist hingegen "völlig fertig", als sie es auf den Stuhl schafft: "Oh, mein Gott! Oh, mein Gott!", sagt sie mehrmals hintereinander. "Sie müssen nicht immer 'Oh, mein Gott!' sagen, mein Name ist Jauch", neckt der Moderator die äußerst nervöse Kandidatin. Deren Reaktion? "Oh, mein Gott!"

Die Saarländerin lässt sich ebenfalls schon bei den frühen Fragen verunsichern. Bei der 1.000-Euro-Frage muss sie sehr lange überlegen: Welche Eigenschaft wird durch ein "un-" davor nicht in ihr Gegenteil verwandelt? A) gelenkig B) bescheiden C) vergesslich D) entschlossen. "Gibt es das Wort unbescheiden? Das kommt mir falsch vor. Das macht mich wahnsinnig!", hadert sie. Günther Jauch bittet: "Schreien sie mich nicht so an!" Irgendwann fällt dann doch noch der Groschen - unvergesslich ist nicht das Gegenteil von vergesslich!

Auch bei der nächsten Gewinnstufe, bei der ein Luftkurort gesucht wird, nörgelt die Kandidatin schon beim Vorlesen. "Das sind aber auch merkwürdige Fragen!" Günther Jauch: "Werden sie im Saarland gefangen gehalten oder was?" Dieses Mal findet sich die korrekte Lösung (Wangen im Allgäu) jedoch schneller.

Bei der 4-000-Euro-Frage dauert es dann wieder sehr lang, da Mazzotta keinen Schimmer hat: Wer folgte auf Chelsy Davy, Cressida Bonas und Mollie King? A) Miley Cyrus B) Meghan Markle C) Dua Lipa D) Lindsey Vonn. "Meghan Markle singt ja gar nicht, das ist ja ein Quatsch!", wischt sie die korrekte Lösung erst vom Tisch. Erst als das Publikum sich mit 83 Prozent für die richtige Antwort B) aussprechen, entscheidet sie sich um.

Kandidatin quizzt im Schneidersitz

Jauch nutzt die Chance, von der Hotelmanagerin ein paar pikante Gästegeschichten zu erfahren. Mazzotta berichtet, dass "80 Prozent der Gäste die Toilettenbürste nicht benutzen, das ist schon eklig." Weitaus charmanter ist da das Geständnis des Moderators, dass er keine Gästebücher mag: "Ich schreibe da immer rein: 'Was für den Stier das rote Tuch, das ist für mich das Gästebuch'", behauptet Jauch.

Bei der 32.000 Euro-Frage ruft Mazzotta ihre Telefonjoker an, denn sie weiß nicht, für welche Institution die Malteserin Roberta Metsola im Januar dem verstorbenen David Sassolli als Präsidentin nachfolgte: A) des EU-Parlaments B) der Weltbank C) der Vereinten Nationen oder D) der UEFA. Der Joker, immerhin der Schwiegervater der Kandidatin, hat auch keine Ahnung, was Mazzotta mit den wenig schmeichelhaften Worte quittiert: "Ich wusste es, dass er es nicht weiß, scheiße!" Günther Jauch: "Der Mann meint es doch gut mit Ihnen." Ihr Tipp, UEFA, ist falsch. A) EU-Parlament wäre richtig gewesen. Die Kandidatin kann mit 16.000 Euro nach Hause gehen.

Finanzbeamtin Verena Ziegler gewinnt ebenfalls 16.000 Euro. Johanna Jaspersen aus Berlin kommt nur bis zur 300-Euro-Frage und macht trotzdem sofort Eindruck: Sie hockt sich im Schneidersitz auf den Ratestuhl: "So wirke ich größer", so die Jura-Referendarin. Günther Jauch amüsiert sich: "Noch nie saß mir eine so große Frau hier gegenüber", sagt der Moderator grinsend.