Neuer Mann, neues Glück? In den letzten Wochen gab es einige Gerüchte um "Goodbye Deutschland"-Star Peggy Jerofke. Nun zeigte eine neue Folge der VOX-Dokusoap, was die Wahlmallorquinerin wirklich bewegte - und wie sie aktuell zu Ex-Partner Steff Jerkel und einem potenziellen Liebes-Comeback steht.

"Ein kleines bisschen fehlt er mir auch ..." Sichtlich nervös war Gastronomin Peggy Jerofke (47) in der neuen "Viva Mallorca"-Ausgabe der VOX-Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland". Wie würde sie das Saison-Opening ihres Lokals Tiki Beach in Cala Rajada über die Bühne bringen? Anders als in den Vorjahren konnte sie diesmal schließlich nicht auf die Hilfe von Ex-Partner Steff Jerkel (53) zählen, mit dem sie fast ein Vierteljahrhundert lang ein eingespieltes Team gewesen war.

Und prompt ging auch so einiges schief: Einen Tag vor der Eröffnung war nur einer von drei eingeplanten Barkeepern anwesend, um die letzten Vorbereitungen zu treffen und Lieferungen entgegenzunehmen. "Das passiert einmal, zweimal", dann aber müsse es "irgend 'ne Konsequenz auf jeden Fall haben, dass sie's wirklich auch ernst nehmen", ärgerte sie sich über die Unzuverlässigkeit. "Ich versteh's einfach nicht."

Ihr Team müsse schließlich "dieses Jahr mehr funktionieren als je zuvor", da ihr die "Ausweichmöglichkeit Steff" fehle. Der war nämlich 300 Meter Luftlinie entfernt ganz mit der Einrichtung seines eigenen neuen Lokals beschäftigt. In den kommenden drei Monaten wollte er mit seiner neuen Geschäftspartnerin Helena Wachholz (54) aus einer heruntergekommenen Räumlichkeit eine 600 Quadratmeter große Sportsbar machen.

Liebescomeback bei Peggy und Steff? "Gute Chancen, das alles in den Griff zu kriegen"

Die Gerüchte über einen neuen Partner an Peggys Seite, die Steff in RTLZWEI-Live-Sendung "Kampf der Realitystars - Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" selbst gestreut hatte, hatte Peggy seinerzeit schnell dementiert, und auch in der aktuellen "Goodbye Deutschland"-Folge standen alle Zeichen ganz auf "Selbst ist die Frau!"

Nicht alles lief glatt beim Opening, es gab etwa kleine Fehlbestellungen, doch insgesamt hatte Peggy die Lage und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut im Griff. Auch die schlimmste Befürchtung, dass nämlich die Gäste sie allzu sehr über ihr Privatleben ausfragen würden, bestätigte sich nicht. Stattdessen gab es von allen Seiten einfach nur viel freundliches Lob: "Es ist sehr schön bei dir", lobte etwa eine Urlauberin. Atmosphäre, Blick und Essen, alles sei wunderbar.

Peggy freute sich sehr über die Empathie ihrer Gäste: "Das ist ein total tolles Gefühl. Und ja, tatsächlich hab' ich das nicht so ganz erwartet. Ich bin sehr positiv überrascht." Für die Fragen zu Steff war stattdessen das VOX-Team da: Mal habe sie ihn vermisst, resümierte Peggy nach dem Opening, mal sei sie aber auch froh gewesen, dass er nicht da war, weil er sie in kritischen Situationen womöglich nur noch verrückter gemacht hätte.

Denn die Arbeit sei immer auch "ein großer Streitpunkt" zwischen ihnen gewesen, die berufliche Trennung auch ein Versuch, "wirklich die Familie zu retten". Klingt ganz so, als sei das letzte Wort doch immer noch nicht gesprochen, obwohl es zuletzt durchaus danach geklungen hatte? Tatsächlich: Peggy sah "gute Chancen, das alles in den Griff zu kriegen, glaub' ich. Da ist noch 'n langer Weg hin, aber es sind Ansätze. Und es ist möglich."

Süßer Familienzuwachs

Dass sie und Steff trotz Trennung immer noch eine Familie sind, zeigte sich am Ende, als beide sich gemeinsam für einen neuen Hund aus dem Tierheim entschieden. Er selbst sei nach dem Tod der Jack-Russell-Hündin Kiki zwar eigentlich noch gar nicht richtig bereit für ein neues Tier, gestand Steff, doch Töchterchen Josephine (4), genannt JJ, war ohne Hund einfach zu traurig gewesen. Als ihre Eltern sie nun mit einer sechs Monate alten Chihuahua-Ratonero-Hündin überraschten, war die Kleine komplett überwältigt und brachte vor Freude kaum ein Wort heraus. Wenige Tage später waren die beiden bereits unzertrennlich.

Wird die kleine schwarze Elsa auch Peggy und Steff wieder zusammenbringen? Gut möglich, wenn man Steff so über die gemeinsamen Gassigänge erzählen hörte: "Das verbindet auf jeden Fall." Peggy fügte hinzu: "Vielleicht ist Elsa auch wieder ein kleines Stückchen Wir, was wir aus der Vergangenheit wieder mit in die Zukunft reinnehmen ..."