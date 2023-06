Flugsimulator-Fans schweben seit einer aktuellen Ankündigung von Microsoft hoch über Wolke Sieben: Der kommende "Flight Simulator 2024" bringt völlig neue Features und Gameplay-Elemente.

Im Rahmen eines Xbox Games Showcase kündigte Microsoft "Flight Simulator 24" an. Dabei soll es sichtnicht einfach um ein Update oder DLC zur aktuellen Version handeln, sondern um ein neues, eigenständiges Spiel.

Mit seiner Flugsimulator-Reihe hat Microsoft von Anfang an Wert auf eine realistische Darstellung des Steuerns von Flugzeugen gelegt. Abgesehen von Start und Landung ist das Spielgeschehen traditionell also eher von Kontemplation denn von Action geprägt. Im Verlauf der Seriengeschichte wurden daher immer wieder Features eingebaut, die für Kurzweil sorgen sollen. Das gilt auch für die kommende Version "Flight Simulator 2024".

Zu den neuen Gameplay-Elementen der jüngst angekündigten Version kommen unter anderem Elemente wie Fallschirmspringen, Heißluftballon-Fahrten, Frachttransporte und Rettungseinsätze dazu.

Release-Date? Der Name ist Programm

Entwickler Asobo gewährt in einem ersten Video Einblicke, die deutlich machen, wie stark die klassische Flug-Sim-Mechanik um neue Spielelemente erweitert wird. Zu sehen ist unter anderem, wie ein Hubschrauber die Installation von Freileitungsmasten unterstützt. Auch die Rettung einer Bergsteigerin per Helikopter zeigt das Video. Dazu kommen Szenen mit Slalom-Wettrennen, ein Löschflugzeug-Einsatz, militärische Übungen, Agrar-Missionen und der Transport von VIPs. Alles in allem also ein sehr buntes Programm, das Spieler erwartet, die nicht nur stundenlang am Bildschirm auf Cockpit-Anzeigen starren wollen.

Microsoft spricht vollmundig vom "anspruchsvollsten, immersivsten und beeindruckendsten Flugsimulator aller Zeiten". Dabei soll die stark weiterentwickelte firmeneigene Asobo Studio Engine ebenso helfen wie Cloud-Technik und der neueste Stand des maschinellen Lernens.

Einen konkreten Monat oder gar Starttermin nennt Microsoft nicht, doch gibt der Titel bereits einen Hinweis: "Flight Simulator 2024" erscheint im kommenden Jahr für Xbox Series X/S und PC. Damit löst das Game den Vorgänger "Microsoft Flight Simulator" nach vier Jahren am PC und drei Jahren für Konsole ab. Neue Inhalte sollen diesen aber noch einstweilen attraktiv machen: So verfrachtet eine Erweiterung in die SciFi-Welt von "Dune": Ab 3. November darf man einen Ornithoper über den Wüstenplaneten steuern. Diese Spielerfahrung flankiert den Kinostart des zweiten "Dune"-Films.

