Seine Songs haben Millionen Streams, seine Alben die eingebaute Erfolgsgarantie: Doch über den Menschen hinter dem Rapper Capital Bra weiß man nur wenig. In einem Interview gab sich der 28-Jährige nun überraschend privat.

Capital Bra ist die Nummer eins unter den Deutschrappern, das sagen zumindest die Zahlen. Der Künstler verdiente sich die ersten Sporen in Live-Battles. Damals war nicht abzusehen, dass er - gemessen an der Anzahl seiner Nummer-eins-Hits - zum erfolgreichsten Künstler der deutschen Chartgeschichte (!) aufsteigen würde. 20 seiner Singles standen schon ganz oben in der Hitparade. Sein letztes Album "8" (2022) schaffte es auf Platz vier der deutschen Charts.

Abseits des gigantischen Erfolges weiß man allerdings wenig über Vladislav Balovatsky, wie der Rapper bürgerlich heißt. Privates hält der 28-Jährige normalerweise aus der Öffentlichkeit heraus. In einem Interview mit "rtl.de" machte er nun eine Ausnahme. "Ich bin selber noch ein bisschen Kind im Kopf. Man wird aber auch älter und erfahrener", verriet der dreifache Vater über seine Erziehungsmethoden. Kind Nummer vier, eine Tochter, lässt auch nicht mehr lange auf sich warten.

Capital Bra zwischen Traumhochzeit , Nachwuchs und Tournee

Auch sonst läuft es privat bestens. "Meine Frau hat ihre Traumhochzeit bekommen, die sie sich seit der Kindheit gewünscht hat", berichtete Capital Bra. Seine Musik ist auch daheim immer Thema: "Meine Kinder hören meine Musik. Mein kleiner Sohn steht vor dem Spiegel wie ich früher, er rappt mir so nach." Für ihn selbst sei Musik wie eine Therapie. Der Künstler könne so Dinge verarbeiten, die er in Gesprächen nicht ansprechen würde, erklärte er.

Neben der Geburt seiner Tochter stehen für Capital Bra dieses Jahr noch ein weiterer Höhepunkt auf der Agenda. Im Herbst will der Musiker wieder auf Tour gehen: "Ich will meinen Geburtstag dieses Jahr im November auf der Bühne feiern." Nicht sehen wird man ihn dagegen in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" neben Förderer Dieter Bohlen. "Ich kann nicht über jemanden sagen: 'Du kannst nicht singen.' Wer bin ich, dass ich so etwas entscheide?", begründete der 28-Jährige seinen Entschluss. "Ich bin kein Gesangslehrer oder was auch immer."