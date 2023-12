Janna Ensthaler (40) ist mehrfache Unternehmerin und Investorin. Im "Spiegel"-Interview spricht sie darüber, wie es ist, Mutter und Geschäftsfrau zu sein, und teilt sogenannte "Effizienz-Hacks" und verrät, mit welchem Popstar sie gerne mal ihren Kalender tauschen würde.

Sie ist noch recht neu in den Reihen der Jury-Mitglieder bei der VOX-Show "Die Höhle der Löwen": Jana Ensthaler (40) ist nicht nur Leiterin eines 100-Millionen-Euro-Fonds für grüne Investments und Unternehmerin, sie ist auch noch Mutter von drei Kindern. Ihr Terminkalender ist demnach vollgepackt. Im "Spiegel"-Interview erklärt die "Löwin", wie sie alles unter einen Hut bekommt.

Dabei setzt sie auf sogenannte "Effizienz-Hacks", um Zeit zu sparen und sinnvoll zu nutzen: "Da ich so voller Tatendrang bin, liebe ich es wirklich, überall Zeit einzusparen." Ihr Mann lache oft über sie, weil das manchmal extreme Ausmaße annehme: "Ich trockne mir mit zwei Föhnen die Haare und mag Schuhe ohne Schnürsenkel." Auf die Frage, mit wem sie daher ihren Kalender gern einmal tauschen wolle, antwortet die 40-Jährige: "Mit Taylor Swift. Sie ist einfach ein Vorbild als Businessgirl." Die Sängerin arbeite hart, bleibe dabei aber authentisch. "Sie vergisst niemanden in ihrem Team und zahlt auch den Truckerfahrern Boni aus. Und: She knows how to take care of herself - sie weiß, wie man auf sich achtet."

VOX-Gründershow: Alle ziehen laut Janna Ensthaler an einem Strang

Ensthaler selbst hat in Oxford studiert, gilt als Arbeitstier und soll früher nach einer arbeitsintensiven Nacht sogar einmal fast in Ohnmacht gefallen sein. Sie steht hinter ihrer Karriere und setzt sich für ambitionierte und ehrgeizige Menschen, wie sie auch im Rahmen der Gründershow anzutreffen sind, ein. Daher wurden in der Vergangenheit kritische Stimmen laut, die sich fragten, warum die Geschäftsfrau einen Großteil ihrer Zeit in so ein "entertainiges" Privatfernsehformat investiert.

"Diese Sendung fördert das Unternehmertum in ganz Deutschland und macht es einem Millionenpublikum zugänglich" - davon ist die Geschäftsfrau überzeugt. Es zeige Menschen, die für etwas brennen und ihre Träume verfolgen, echte Vorbilder. "Davon kann es in diesem Land gar nicht genug geben." Außerdem fungiere diese Sendung als ein gesellschaftlicher Kitt. Die Mischung mache, bei "Die Höhle der Löwen" kämen alle zusammen: "Die, die es vermeintlich geschafft haben, und die, die es versuchen." Das Besondere an dem Format sei laut Ensthaler die Tatsache, dass alle Beteiligten gemeinsam an einem Ziel arbeiten würden.